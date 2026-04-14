Рижский автовокзал меняет владельца: грядут многомиллионные инвестиции и большое обновление
Рижский автовокзал переходит под контроль частного инвестора и готовится к масштабному обновлению: более 5 млн евро вложений, интеграция с Rail Baltica и амбиции превратить территорию в современный транспортный узел европейского уровня.
Во вторник был подписан договор о продаже ООО "Rivaro Holding" 49,99% акций АО "Rīgas starptautiskā autoosta" ("Рижский международный автовокзал"), принадлежащих дочернему предприятию Rīgas satiksme ООО "Rīgas acs", сообщила руководитель отдела общественных отношений "Rīgas satiksme" Байба Барташевича-Фелдмане.
Как сообщает Rivaro Holding, работа Рижского международного автовокзала будет продолжена на прежнем месте, а в развитие автовокзала и повышение его конкурентоспособности планируется вложить более 5 миллионов евро. Rīgas starptautiskā autoosta также обслуживает Елгавский автовокзал.
Rivaro Holding принадлежит пополам Сергею и Василию Сердюковым. Сергей Сердюков уже владеет 25,41% акций Rīgas starptautiskās autoosta и является членом совета компании. В связи с этим у покупателя есть понимание необходимых действий для успешного развития автовокзала.
По словам председателя правления Rīgas satiksme Джинеты Иннусы, эта сделка является логическим шагом в реализации решения Рижской думы о прекращении участия и сосредоточении на основной деятельности предприятия - услугах общественного транспорта.
Как заявил Василий Сердюков, Рижский международный автовокзал рассматривается как важная часть будущего транспортного узла, тесно связанного с Rail Baltica, городским общественным транспортом, Центральным рынком, историческим центром и развитием всего прилегающего района. "Наша первая задача - обеспечить стабильную и непрерывную работу предприятия. Дальнейшее развитие должно быть постепенным - улучшать качество инфраструктуры, удобство для пассажиров и операторов, а также укреплять роль автовокзала объекта городской среды, которым рижане и гости города могут гордиться", - говорится в заявлении Сердюкова.