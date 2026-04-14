Рижский автовокзал меняет владельца: грядут многомиллионные инвестиции и большое обновление

Как заявил Василий Сердюков, Рижский международный автовокзал рассматривается как важная часть будущего транспортного узла, тесно связанного с Rail Baltica, городским общественным транспортом, Центральным рынком, историческим центром и развитием всего прилегающего района. "Наша первая задача - обеспечить стабильную и непрерывную работу предприятия. Дальнейшее развитие должно быть постепенным - улучшать качество инфраструктуры, удобство для пассажиров и операторов, а также укреплять роль автовокзала объекта городской среды, которым рижане и гости города могут гордиться", - говорится в заявлении Сердюкова.