Рижскому автовокзалу отказали в строительстве гостиницы. Почему?

Кроме того, предприятие получило от столичного департамента развития отказ на строительство по плану реконструкции здания контрольно-пропускного пункта автовокзала на ул. Ластадияс. Отказ обоснован тем, что на территории автовокзала новостройки допускается возводить только в соответствии с заложенной во второй половине XIX века в Риге традицией - это должны быть публичные здания национального значения исключительной ценности с зелеными насаждениями. Для этого должны быть организованы конкурсы - градостроительные, конкурсы идей, а затем архитектурные.