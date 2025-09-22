Рижскому автовокзалу отказали в строительстве гостиницы. Почему?
Реализация плана АО Rīgas starptautiskā autoosta по строительству гостиницы рядом со зданием автовокзала со стороны ул. Прагас приостановлена из-за проекта железной дороги Rail Baltica и культурно-исторических ограничений в центре Риги.
Управление национального культурного наследия не согласовало представленный строительный проект в минимальном составе, аргументировав это тем, что планируемая застройка не соответствует принципам сохранения исторического центра Риги и памятника Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО "Исторический центр Риги", так как запланированное здание ухудшит восприятие культурно-исторической среды Старой Риги.
Кроме того, реализации проекта препятствуют и начатые на территории автовокзала работы по строительству Rail Baltica. По мнению представителей автовокзала, строительство возможно после реализации проекта Rail Baltica и при использовании освободившегося пространства под железнодорожной эстакадой.
При этом, как пояснили в АО Rīgas starptautiskā autoosta, на данный момент это не более чем задумка, реализация которой зависит от многих пока неясных факторов.
Кроме того, предприятие получило от столичного департамента развития отказ на строительство по плану реконструкции здания контрольно-пропускного пункта автовокзала на ул. Ластадияс. Отказ обоснован тем, что на территории автовокзала новостройки допускается возводить только в соответствии с заложенной во второй половине XIX века в Риге традицией - это должны быть публичные здания национального значения исключительной ценности с зелеными насаждениями. Для этого должны быть организованы конкурсы - градостроительные, конкурсы идей, а затем архитектурные.
В Rīgas starptautiskā autoosta подчеркнули, что зданию автовокзала уже 61 год и оно нуждается в реконструкции для удобства пассажиров, так как ежегодно обслуживает около 6 млн человек.
Сейчас в предприятии ожидаются изменения, поскольку крупнейший акционер Rīgas acs принял решение продать свои акции. В результате продажи возможны существенные изменения как в использовании территории, так и в направлениях и приоритетах деятельности в соответствии с приоритетами нового акционера.
По мнению предприятия, приход нового инвестора, возможно, откроет и новые возможности привлечения финансирования для дальнейшего развития.