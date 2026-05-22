Осужденный за шпионаж пенсионер собирал данные об объектах Латвии и хранил дома взрывчатку
Верховный суд Латвии поставил точку в деле о шпионаже в пользу России: 72-летний бывший офицер советской армии получил 8 лет тюрьмы за сбор и передачу информации.
Верховный суд Латвии отказался возбуждать кассационное производство по уголовному делу о шпионаже в пользу России. Таким образом, вступил в силу приговор, согласно которому 72-летний гражданин России, бывший офицер советской армии, осужден на восемь лет лишения свободы и два года пробационного надзора.
Как указали в Верховном суде, в кассационной жалобе защита повторно ссылалась на те же аргументы, которые уже были рассмотрены апелляционной инстанцией и мотивированно отклонены. Суд также отметил, что доводы жалобы не вызывают сомнений в законности вынесенного решения и не имеют существенного значения для формирования судебной практики.
Суд установил, что обвиняемый, руководствуясь «патриотическими и корыстными мотивами», согласился сотрудничать с российской разведкой и взял на себя задачу собирать в Латвии различную информацию и передавать ее через посредника.
Ранее Рижский окружной суд, рассмотрев апелляцию защиты, оставил приговор суда первой инстанции без изменений. Поскольку кассационное производство открыто не было, решение вступило в законную силу.
Как сообщалось ранее, после увольнения из вооруженных сил СССР мужчина остался жить в Латвии. По версии обвинения, он собирал общедоступную информацию о политических процессах в стране, критической инфраструктуре и военных объектах в районе Рижского аэропорта. В частности, речь идет о наблюдении за происходящим на территории аэропорта, ремонтными работами, строительством ангаров, а также за районом расположения 17-го батальона Земессардзе.
Следствие утверждает, что полученную информацию мужчина лично передавал представителю российской разведки во время поездок в Калининград. Точный объем переданных данных установить оказалось сложно, поскольку шпионская деятельность, по версии обвинения, велась длительное время.
Кроме того, в гараже обвиняемого были найдены взрывчатые вещества и боеприпасы: гексогеновая шашка весом 975 граммов, четыре тротиловые шашки общей массой более 759 граммов и 136 патронов.
Прокуратура требовала назначить мужчине восемь лет лишения свободы и два года пробационного надзора. Суд полностью удовлетворил это требование.
Государственная служба безопасности Латвии задержала гражданина России 20 декабря 2023 года. Уголовное дело было возбуждено двумя днями ранее. В рамках расследования сотрудники VDD провели обыски на пяти объектах в Риге и ее окрестностях. В мае 2024 года дело было передано в прокуратуру для предъявления обвинения.