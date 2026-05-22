Ночь будет зябкой, зато днем Латвию ждет приятный сюрприз.
В Латвии
Сегодня 18:06
До +24 градусов: в Латвии ожидается теплая и сухая суббота
После прохладной ночи суббота в Латвии заметно потеплеет: местами температура поднимется до +24 градусов. В Риге осадков не ожидается, но у моря будет свежее.
Облачность будет небольшой и переменной, ночью местами образуется туман. В отдельных районах — главным образом на юго-востоке страны — возможен кратковременный дождь.
При слабом до умеренного западном ветре ночью температура воздуха понизится до +6…+10 градусов, а днем достигнет +20…+24 градусов. На западном побережье Курземе и на Видземском побережье будет прохладнее: там воздух прогреется до +14…+19 градусов.
В Риге в субботу осадков не ожидается, солнце лишь временами будут закрывать облака. Будет дуть слабый до умеренного западный ветер. Ночью воздух остынет до +9 градусов, днем столбик термометра поднимется до +23 градусов, но у моря сохранится погода на несколько градусов прохладнее.