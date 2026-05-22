В Латвии запускают гигантский энергетический проект. Жителей проинформируют отдельно

В рамках проекта до 2035 года планируется строительство морского межсистемного электросоединения между островом Сааремаа в Эстонии и городом государственного значения Вентспилсом или Вентспилсским краем в Латвии. Новое соединение повысит надежность электроснабжения во всем регионе, увеличит стабильность электроэнергетической системы, будет способствовать эффективной работе рынка электроэнергии в Балтии, сокращая разницу в ценах на электроэнергию между ценовыми зонами Эстонии и Латвии.