В Латвии запускают гигантский энергетический проект. Жителей проинформируют отдельно
Латвийское предприятие Augstsprieguma tīkls (AST) начало работу над проектом, имеющим важное значение для безопасности энергосистемы Курземе и всей Латвии, — «4-е соединение Эстония — Латвия». Чтобы проинформировать жителей, AST организует общественные обсуждения в Вентспилсском крае и Вентспилсе 2 и 3 июня.
В рамках проекта до 2035 года планируется строительство морского межсистемного электросоединения между островом Сааремаа в Эстонии и городом государственного значения Вентспилсом или Вентспилсским краем в Латвии. Новое соединение повысит надежность электроснабжения во всем регионе, увеличит стабильность электроэнергетической системы, будет способствовать эффективной работе рынка электроэнергии в Балтии, сокращая разницу в ценах на электроэнергию между ценовыми зонами Эстонии и Латвии.
На море и на суше соединение планируется построить в виде подземного кабеля. Такое техническое решение выбрано для того, чтобы максимально снизить визуальное воздействие проекта на окружающий ландшафт. Возможное влияние проекта на природные ценности, использование земель и другие виды хозяйственной деятельности будет подробно оценено в рамках оценки воздействия на окружающую среду.
Первоначальные общественные обсуждения запланированы:
- в Вентспилсском крае — 2 июня 2026 года в 17:30 в народном доме Зиру («Саулгриежи», Зирас, волость Зиру, Вентспилсский край, LV-3624);
- в городе государственного значения Вентспилсе — 3 июня 2026 года в 17:30 в библиотеке Парвенты (улица Таргалес, 4, Вентспилс, LV-3601).
Принять участие в общественных обсуждениях можно очно или дистанционно на платформе MS Teams. Ссылка для удаленного подключения будет опубликована на сайте AST в день проведения общественного обсуждения.
