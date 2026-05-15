Потребители электричества могут радоваться: латвийская энергетика переходит в новый формат
В апреле уже второй месяц подряд объем произведенной в Латвии электроэнергии превысил потребление. Местная генерация обеспечила 118% необходимой стране электроэнергии. Излишек был экспортирован в соседние страны. Об этом говорится в обзоре рынка электроэнергии, подготовленном Augstsprieguma tīkls (AST).
Доля электроэнергии, произведенной из возобновляемых энергоресурсов, в апреле также продолжила расти, достигнув 98,53%. Это самый высокий показатель с июня 2024 года.
Объем произведенной в Латвии и переданной в сеть электроэнергии по сравнению с мартом сократился на 6% — до 719 ГВт·ч, однако был на 71% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Потребление электроэнергии по сравнению с мартом снизилось на 9% — до 609 ГВт·ч, но было на 8% выше, чем в апреле 2025 года. Рост потребления по сравнению с прошлым годом объясняется все более активной работой систем накопления электроэнергии (BESS), поскольку в статистику потребления электроэнергии в Латвии включается и объем электроэнергии, полученной BESS из сети.
В апреле объем электроэнергии, произведенной ветряными электростанциями, достиг 30 ГВт·ч, что на 111% больше, чем в марте, и является самым высоким показателем с января прошлого года. Стремительный рост производства ветровой энергии обеспечили подключение нового ветропарка к сети передачи и начало его работы в тестовом режиме.
На солнечных электростанциях производство электроэнергии в апреле увеличилось на 38%, достигнув 213 ГВт·ч и превысив рекорд производства, зафиксированный месяцем ранее. По мере увеличения продолжительности светового дня и роста числа установленных солнечных электростанций ожидается, что в летние месяцы будут превышены и нынешние максимумы производства солнечной электроэнергии.
В апреле 2026 года средняя цена электроэнергии в латвийской торговой зоне второй месяц подряд продолжила снижаться, достигнув самого низкого уровня с июля прошлого года — 57,45 евро за мегаватт-час (EUR/MWh). Эта цена на 23% ниже, чем в марте, и на 26% ниже по сравнению с апрелем 2025 года.
В апреле снижение цен в Латвии в основном определялось высокой долей электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников: в начале месяца этому способствовала все еще высокая выработка на гидроэлектростанциях под влиянием паводков, а в дальнейшем высокий уровень генерации обеспечили ветряные и солнечные электростанции.
В апреле средняя цена электроэнергии в странах Балтии снизилась на 22,02% по сравнению с мартом, достигнув 56,77 EUR/MWh, что также на 25,16% меньше, чем в апреле прошлого года. Наиболее стремительно цена на электроэнергию снизилась в Литве — на 28,94%, до 58,32 EUR/MWh, в Латвии цена сократилась на 23,36%, до 57,45 EUR/MWh, а в Эстонии — на 11,14%, до 54,53 EUR/MWh.
