Потребители электричества могут радоваться: латвийская энергетика переходит в новый формат

Объем произведенной в Латвии и переданной в сеть электроэнергии по сравнению с мартом сократился на 6% — до 719 ГВт·ч, однако был на 71% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Потребление электроэнергии по сравнению с мартом снизилось на 9% — до 609 ГВт·ч, но было на 8% выше, чем в апреле 2025 года. Рост потребления по сравнению с прошлым годом объясняется все более активной работой систем накопления электроэнергии (BESS), поскольку в статистику потребления электроэнергии в Латвии включается и объем электроэнергии, полученной BESS из сети.