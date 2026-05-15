После удара России Киев разбирает завалы: разрушены квартиры и школа, среди жертв - трое детей
Россия нанесла один из самых массированных ударов по Киеву: под завалами многоэтажки в Дарницком районе ищут людей, среди погибших — дети.
В результате российского воздушного удара по Киеву в четверг погибли как минимум 24 человека, в том числе трое детей, сообщила в пятницу утром Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Во время атаки, продолжавшейся несколько часов, были ранены 47 человек. Спасателям удалось извлечь из-под завалов 30 человек.
В Дарницком районе столицы частично разрушен многоэтажный жилой дом — уничтожены 18 квартир. По данным украинских властей, в дом попала крылатая ракета Х-101.
Под завалами разрушенного здания могут находиться люди, предупредила служба по чрезвычайным ситуациям. Разбор завалов продолжается. В работах задействованы 170 спасателей и 51 единица техники.
Воздушные силы Украины сообщили, что в четверг Россия выпустила 675 ударных беспилотников и 56 ракет, главным образом по Киеву. Подразделения противовоздушной обороны сбили 652 дрона и 41 ракету.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве повреждения зафиксированы в 20 местах, в том числе в жилых домах, школе, ветеринарной клинике и других объектах гражданской инфраструктуры.
«В Киеве еще продолжаются работы на месте здания, разрушенного ударом; российский ракетный удар буквально сравнял с землей жилой многоквартирный дом с первого по девятый этаж», — сказал Зеленский в своем вечернем обращении.
В результате российских атак также были ранены люди в Одесской, Херсонской и Харьковской областях.
«Так точно не поступают те, кто считает, что война приближается к завершению. Важно, чтобы партнеры не молчали об этом ударе», — сказал Зеленский.
По словам Зеленского, в четверг российские дроны также попали в автомобиль Организации Объединенных Наций (ООН) в Херсоне. Он обвинил Москву в преднамеренной атаке на этот автомобиль, добавив, что в результате этого удара никто не пострадал.