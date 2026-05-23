Сын Плющенко переходит в сборную Азербайджана: его отец еще недавно критиковал тех, кто меняет спортивное гражданство
Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр сменит спортивное гражданство и будет выступать за сборную Азербайджана. Российская федерация фигурного катания одобрила переход 13-летнего спортсмена на фоне продолжающегося отстранения российских фигуристов от международных турниров. При этом семья Плющенко давно и последовательно поддерживают российские власти и войну против Украины.
Смена сборной
21 мая «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источники сообщили, что сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Саша Плющенко будет выступать за сборную Азербайджана. По данным издания, состоялось заседание исполкома Федерации фигурного катания на коньках России. На нём 13-летнему Александру дали открепление.
Как указывает российское государственное агентство, после получения специального документа от ISU спортсмен сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях. На следующий день информацию о переходе подтвердил президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе.
«Саша Плющенко — юный парень, не состоит в сборных, не участвовал во всероссийских соревнованиях в последнее время. Мы абсолютно легитимно дали ему возможность выступать за Азербайджан. Мы за то, чтобы ребята развивались, не нарушая правил», — сказал он.
При этом ранее и Сихарулидзе, и сам Евгений Плющенко критиковали россиян, которые решаются на смену спортивного гражданства.
В частности, Плющенко говорил, что «искренне не понимает, как можно отказаться от своей страны» и, например, «отказаться от специальной военной операции ради поездки на Олимпиаду, отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы, от папы».
Сын Евгения Александр занимается фигурным катанием с самого детства, но никаких крупных российских или международных турниров не выигрывал. В 2025 году он выиграл турнир, где был единственным участником. Соревнования проводились в подмосковном Наро-Фоминске, Плющенко был единственным участником в первом спортивном разряде среди юношей. Также в феврале 2025 года на турнире-мемориале С. А. Жука — первенстве России среди детей — Александр стал 18-м.
Сам спортсмен также подтвердил свой переход в сборную Азербайджана:
— Я был и остаюсь русским. Мне дали спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Надеюсь, на международной арене мне удастся достойно представлять наши две страны и прославлять академию моего папы.
Очень хочется, чтобы к нам в Россию, в наши ледовые академии «Ангелы Плющенко» приезжало как можно больше спортсменов из разных стран мира. В этот раз было уже 11 стран на кэмпе у папы с Алексеем Николаевичем Мишиным.
Хочется, чтобы мы все дружили. Спорт нас всех объединяет. Мы вместе сейчас играем с ребятами из других стран в футбол, тренируемся, общаемся, кормим уток. Хочется, чтобы Россию все любили, приезжали. И не боялись. Верю, что Россия и Азербайджан будут мощно развивать зимние виды спорта. Самое главное — чтобы все дружили и все ограничения были сняты.
Смена гражданства – спасение от изоляции
Российские фигуристы отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Правила действуют с 2022 года, когда Россия вторглась в Украину. Спортсмены не могут выступать на чемпионатах мира и этапах Гран-при. При этом для зимних Игр 2026 года в Милане Международный олимпийский комитет (МОК) сделал исключение. Индивидуальные спортсмены Аделия Петросян и Пётр Гуменник получили допуск в нейтральном статусе, без флага и гимна.
В связи с этим, а также в связи с очень высокой конкуренцией часть фигуристов сменили спортивное гражданство. Например, Софья Самоделкина официально теперь выступает на международных турнирах под флагом Казахстана. Паспорт гражданина Казахстана она получила в мае 2023 года по ускоренной процедуре, так как ее мать родилась в этой стране. Обязательный карантин у нее составил один год с момента официального запроса, в течение которого фигуристка не могла представлять новую страну на мировой арене. Федерация фигурного катания на коньках России одобрила этот переход и выдала официальный релиз в мае 2024 года. В составе новой сборной Самоделкина заняла десятое место на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане.
При этом не всем спортсменам сразу позволяют перейти в другие сборные. В 2025 году Федерация фигурного катания на коньках России не разрешила Веронике Жилиной выступать за сборную Азербайджана. Девушка получила азербайджанский паспорт, но ее переход заблокировали за несоблюдение правил ISU. В этом году федерация одобрила ее переход.
В 2024 году Международный союз конькобежцев установил несколько условий смены спортивного гражданства. Официально спортсмен обязан получить разрешение на переход от предыдущей федерации, проживать в новой стране как минимум год и 12 месяцев не выступать на соревнованиях под эгидой ISU целый год. При этом в некоторых случаях ISU допускает несоблюдение части правил.
За Кремль, за Путина, за войну
Новости о переходе Плющенко в сборную Азербайджана выглядит довольно неожиданно на фоне того, как вся его семья поддерживает Россию и российские власти. Сам Евгений тренирует спортсменов, которые попадают в национальную команду, и входит в список тренеров сборной по фигурному катанию.
Плющенко и Рудковская еще в 2020 году рекламировали поправки в Конституцию. Евгений публиковал в инстаграме видео с призывом участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию. В ролике снялись также Яна и Александр.
Сам пост прокомментировал Алексей Навальный, он написал: «Несчастный ребенок, которому достались алчные бессовестные родители».
«Забавно, конечно, слышать от тебя про совесть. О каком гражданском обществе можно говорить, если голосовать разрешено только за тебя, а когда не за тебя, то по твоей указке? Каждый человек волен говорить о своей позиции прямо. На каждый роток ты свой платок не накинешь. Мне стыдно жить с тобой в одной стране! Если у тебя есть вопросы ко мне — готов по-мужски обсудить. Надеюсь, не зассышь?????» — написал Плющенко в ответ.
Обсуждение «по-мужски» так и не состоялось.
18 марта 2022 года Евгений Плющенко принял участие в митинге-концерте «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa!» в Лужниках. Сам концерт был посвящен восьмилетней годовщине аннексии Крыма.
Также Плющенко неоднократно получал президентские гранты на свои ледовые шоу. В 2022 году фигурист получил 50 млн на шоу «Союз чемпионов», во время которого его сын выступил под песню певца Shaman «Встанем».
В 2023 году ему выдали 43 млн рублей на ледовые шоу «Русские сезоны» и «Снегурочка». Как отмечало «Агентство», среди задач проекта было «воспитание гордости за страну».