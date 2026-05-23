Сын Плющенко переходит в сборную Азербайджана: его отец еще недавно критиковал тех, кто меняет спортивное гражданство

В связи с этим, а также в связи с очень высокой конкуренцией часть фигуристов сменили спортивное гражданство. Например, Софья Самоделкина официально теперь выступает на международных турнирах под флагом Казахстана. Паспорт гражданина Казахстана она получила в мае 2023 года по ускоренной процедуре, так как ее мать родилась в этой стране. Обязательный карантин у нее составил один год с момента официального запроса, в течение которого фигуристка не могла представлять новую страну на мировой арене. Федерация фигурного катания на коньках России одобрила этот переход и выдала официальный релиз в мае 2024 года. В составе новой сборной Самоделкина заняла десятое место на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане.