В Латгале дрон упал в озеро и сдетонировал: службы обследуют территорию
В Краславском крае утром произошел новый инцидент с беспилотником: дрон упал в озеро Дридзис и сдетонировал при контакте с водой. Люди не пострадали, однако службы обследуют большую территорию и призывают жителей не приближаться к месту происшествия.
Сегодня около 8:00 Государственная полиция получила информацию от жителей о падении беспилотного летательного аппарата в озеро Дридзис в Краславском крае, в Комбульской волости. При контакте с водой он сдетонировал. В результате происшествия никто не пострадал.
Полиция незамедлительно выехала на указанное место и начала его обследование. На месте происшествия обнаружены возможные обломки беспилотного летательного аппарата.
Поскольку обследуемая территория обширная, для осмотра места происшествия привлечены дополнительные силы, в том числе дополнительный наряд Государственной полиции с дроном, сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы с лодкой, а также Национальные вооруженные силы (НВС). Службы продолжают работу на месте происшествия.
Государственная полиция призывает жителей не приближаться к месту происшествия, следить за официальной информацией служб и незамедлительно сообщать полиции о возможных обнаруженных обломках дрона.
В Национальных вооруженных силах агентству LETA сообщили, что сенсоры не зафиксировали влет дрона на территорию Латвии. Поэтому сообщение через систему сотового вещания не рассылалось.
«Я нахожусь на связи с ответственными службами, которые работают в Краславском крае, в районе озера Дридзис, после падения беспилотного летательного аппарата и взрыва в озере. Ожидаю от служб как можно более подробную информацию об обстоятельствах произошедшего и дальнейших действиях», — написала в X демиссионный премьер-министр Эвика Силиня.
Она призвала жителей следить за официальной информацией.
Заместитель председателя Краславской краевой думы Виктория Лене также заявила агентству LETA, что доверяет работе служб, находящихся на месте происшествия. По ее словам, главное, что в результате инцидента не пострадали жители.
Участие самоуправления в данный момент не требуется. При этом представители думы получили фотографии, на которых видно, что в озере погибла рыба. Лене не смогла сказать, насколько далеко от места происшествия находятся ближайшие населенные пункты или дома.