В Латгале дрон упал в озеро и сдетонировал: службы обследуют территорию

«Я нахожусь на связи с ответственными службами, которые работают в Краславском крае, в районе озера Дридзис, после падения беспилотного летательного аппарата и взрыва в озере. Ожидаю от служб как можно более подробную информацию об обстоятельствах произошедшего и дальнейших действиях», — написала в X демиссионный премьер-министр Эвика Силиня.