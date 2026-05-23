Принцесса Диана вернулась в Канны? Актриса Анастасия Андрушкевич повторила легендарный выход 1987 года

Сайрус, который вместе со своей покойной женой Кэтрин Уокер основал Catherine Walker & Co., тепло вспоминал работу с Дианой и продуманный подход модного дома к созданию ее гардероба. В беседе с HELLO! он сказал: «Мы видели свою задачу в том, чтобы дать ей инструменты для ее работы. По мере развития наших отношений мы очень серьезно относились к сочетанию ее обязанностей и нашей поддержки». Он также отмечал профессионализм и доброжелательность Дианы за кулисами: «Диана всегда была очень вежливой, очень учтивой и очень благодарной. Она никогда не опаздывала на примерки, а для занятого человека это знак уважения. И всякий раз, когда платье, которое она надевала, вызывало восхищение, она благодарила нас».