Принцесса Диана вернулась в Канны? Актриса Анастасия Андрушкевич повторила легендарный выход 1987 года
На Каннской красной дорожке актриса Анастасия Андрушкевич появилась в голубом платье, которое сразу напомнило один из самых знаменитых образов принцессы Дианы. Это был не просто красивый выход, а точная модная отсылка к 1987 году — к Диане, Каннам и платью, которое давно стало частью истории.
На премьере фильма Fjord на Каннском кинофестивале 2026 года французско-российская актриса Анастасия Андрушкевич элегантно и трогательно отдала дань памяти принцессе Диане, воссоздав один из самых запоминающихся выходов королевской особы на красную дорожку фестиваля 1987 года. Появившись на знаменитой каннской красной дорожке, Андрушкевич выбрала струящееся платье ледяного голубого оттенка, которое явно перекликалось с культовым нарядом Дианы от Catherine Walker и сразу вызвало сравнения с образом принцессы Уэльской.
Эфирное платье в пол, созданное на заказ Мехметом Озденом, отличалось мягко драпированным корсажем без бретелей, нежными слоями шифона и шарфом-накидкой в тон, изящно обернутым вокруг шеи. Этот элемент почти напрямую отсылал к незабываемому оригинальному образу Дианы. Структурированный лиф и летящая юбка передавали вневременную элегантность платья 1987 года, которое, в свою очередь, было вдохновлено нарядом Грейс Келли от Эдит Хед в фильме Альфреда Хичкока «Поймать вора» 1955 года. Такая отсылка особенно символична, учитывая, что действие фильма разворачивается на Французской Ривьере.
Гламурный образ Андрушкевич дополнила сверкающими серебряными серьгами-подвесками, а светлые влосы были уложены мягкими объемными волнами, напоминающими фирменную прическу Дианы 1980-х годов. Макияж актрисы остался классическим и сдержанным: розовый румянец, мягко подчеркнутые глаза и приглушенный розовый оттенок губ.
Сходство с оригинальным каннским выходом Дианы было особенно заметным. Когда Диана в 1987 году появилась на Каннском кинофестивале вместе с тогдашним принцем Чарльзом, ныне королем Карлом III, она надела ставшее легендарным бледно-голубое шифоновое платье Catherine Walker на показ во Дворце фестивалей. Воздушный наряд без бретелей быстро вошел в число самых знаменитых модных моментов ее королевской жизни. Это платье стало не просто эффектным выходом на красную дорожку: в нем соединились кинематографический блеск Французской Ривьеры, отсылки к золотому веку Голливуда и собственная элегантность принцессы.
Сотрудничество Дианы с британским модным домом Catherine Walker & Co. стало одним из определяющих союзов в королевской моде 1980-х и начала 1990-х годов. Принцесса часто обращалась к этому бренду для королевских туров, гала-вечеров и государственных мероприятий, закрепив за ним особое место в истории королевского стиля. Наследие платья укрепилось еще больше, когда в 2011 году оно было продано на аукционе за внушительные 137 500 долларов.
Диана надевала этот наряд и по другим важным поводам. В 1987 году она позировала в нем для знаменитой фотосессии фотографа Теренса Донована, а в сентябре 1989 года появилась в этом платье на спектакле Miss Saigon в лондонском Theatre Royal. Эти выходы помогли превратить платье в подлинную модную икону — символ элегантности Дианы и ее умения соединять королевский долг с личным стилем.
Сайрус, который вместе со своей покойной женой Кэтрин Уокер основал Catherine Walker & Co., тепло вспоминал работу с Дианой и продуманный подход модного дома к созданию ее гардероба. В беседе с HELLO! он сказал: «Мы видели свою задачу в том, чтобы дать ей инструменты для ее работы. По мере развития наших отношений мы очень серьезно относились к сочетанию ее обязанностей и нашей поддержки». Он также отмечал профессионализм и доброжелательность Дианы за кулисами: «Диана всегда была очень вежливой, очень учтивой и очень благодарной. Она никогда не опаздывала на примерки, а для занятого человека это знак уважения. И всякий раз, когда платье, которое она надевала, вызывало восхищение, она благодарила нас».