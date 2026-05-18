Это нормально: жителей Латвии призвали не стесняться менять работу
Согласно опросу, проведенному системой рекомендаций кандидатов Talenme и исследовательским центром Norstat Latvija, для значительной части жителей Латвии смена работы связана с повышенным стрессом — это признали 65% респондентов. Наиболее частой причиной стресса 44% опрошенных назвали именно перемены.
Воспринимается как табу
Наиболее остро стресс, вызванный переменами, ощущает поколение миллениалов в возрасте от 30 до 39 лет — об этом заявили 54% представителей этой возрастной группы. Еще 20% жителей Латвии связывают напряжение при смене работы с процессом отбора персонала. Чаще всего такая тенденция наблюдается среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет.
Эксперты отмечают, что тема смены работы в обществе до сих пор часто воспринимается как своего рода табу. «Для многих решение сменить работу или направление карьеры по-прежнему эмоционально сложное. Это хорошо показывает и тот факт, насколько редко люди публично используют в профессиональных сетях, например LinkedIn, отметку Open to work. Нередко существует страх быть осужденным или создать впечатление, что на предыдущей работе у человека что-то не получилось. Это очень человеческая реакция, однако культура труда должна меняться. Смена работы на определенных этапах жизни — это нормально и иногда даже необходимо для профессионального роста и наших нервов», - комментируют специалисты.
Как уменьшить стресс
Психолог Эмилс Удрис указывает, что смена работы является одним из наиболее значимых процессов перемен в жизни взрослого человека, поэтому повышенное эмоциональное напряжение в этот период — естественная реакция.
«Новая рабочая среда означает не только изменение идентичности и новые профессиональные обязанности, но и необходимость адаптироваться к новой организационной культуре, социальной среде и повседневному ритму. В таких условиях особенно важно относиться к себе с большей чуткостью, давать место эмоциям и не требовать от себя немедленных результатов», — подчеркивает специалист.
Он поясняет, что для людей, которым важно сочетать эмоциональное равновесие с практическими действиями, одним из наиболее эффективных способов уменьшить стресс при смене работы является снижение неопределенности. Этого можно добиться, заранее получив информацию о новых обязанностях, рабочей среде и ожиданиях организации. Также большое значение имеют стабильный распорядок дня, качественный отдых и поддержка окружающих.
Стресс от смены работы можно уменьшить и в ситуациях, когда кандидат воспринимается не просто как один из множества претендентов, а когда его рекомендуют на конкретную должность. Это может дать человеку большее чувство уверенности и понимание того, что его профессионализм и компетенции уже были оценены кем-то из окружающих.
Данные опроса показывают, что для 17% респондентов смена работы не вызывала стресса, а еще столько же указали, что в последнее время у них не было опыта смены работы.