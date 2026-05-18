Это нормально: жителей Латвии призвали не стесняться менять работу

Эксперты отмечают, что тема смены работы в обществе до сих пор часто воспринимается как своего рода табу. «Для многих решение сменить работу или направление карьеры по-прежнему эмоционально сложное. Это хорошо показывает и тот факт, насколько редко люди публично используют в профессиональных сетях, например LinkedIn, отметку Open to work. Нередко существует страх быть осужденным или создать впечатление, что на предыдущей работе у человека что-то не получилось. Это очень человеческая реакция, однако культура труда должна меняться. Смена работы на определенных этапах жизни — это нормально и иногда даже необходимо для профессионального роста и наших нервов», - комментируют специалисты.