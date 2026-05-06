Стало известно, на какой работе жители Латвии получают самые тяжелые травмы
Страховая компания BALTA обобщила данные о том, в каких отраслях полученные на работе травмы наиболее опасны для здоровья и жизни и какие травмы происходят чаще всего.
Беда на свежем воздухе
Чаще всего травмы на рабочем месте получают в таких отраслях, как столярное дело, ручная деревообработка, лесозаготовка, металлообработка и строительство. Самые тяжелые травмы обычно возникают в ситуациях, когда работник использует специализированное оборудование или работа проходит на открытом воздухе и на большой высоте.
«Работая в лесу, менял цепь у харвестера и разорвал ладонь левой руки, которую пришлось зашивать», «на работе упал на обледенелой поверхности», «зацепился за металлическую деталь, в результате чего был рассечен правый бедренный участок ноги длиной шесть сантиметров» — это лишь несколько примеров производственных травм в опасных отраслях, зарегистрированных BALTA.
В целом самыми распространенными производственными травмами являются различные раны, ушибы, переломы пальцев рук, вывихи, повреждения сухожилий и отрывы ногтей.
Однако производственные травмы получают и представители профессий, чья повседневная работа считается сравнительно безопасной. Например, один врач в операционном блоке проколол палец, порезавшись скальпелем, а сотрудника ветеринарной клиники поцарапал больной кот, после чего рана вызвала инфекцию и пострадавшему понадобилась помощь хирурга. В свою очередь уборщица в спортивном центре, убирая трибуны, зацепилась за ступеньку и травмировала ногу. В другом случае дворник, убирая снег на территории детского сада, поскользнулся, упал и сломал руку, после чего ему потребовалось длительное восстановление.
Пожарные и строители травмируются реже, но тяжелее
Для разных отраслей характерны свои типичные производственные травмы. Например, при сварке характерны травмы глаз или ожоги слизистой оболочки глазного яблока, тогда как в столярном деле и деревообработке нередко травмируются пальцы и происходят различные мелкие повреждения. В то же время работа в полиции, Государственной пожарно-спасательной службе и строительстве часто связана с более редкими, но значительно более тяжелыми травмами, а также с более высоким риском смерти и инвалидности.
Ситуация в Латвии по-прежнему остается тревожной — данные Eurostat показывают, что число смертельных несчастных случаев на рабочих местах на 100 тысяч работников примерно вдвое выше среднего уровня по Европе.
Эту тенденцию подтверждают и данные Государственной инспекции труда — в Латвии ежегодно на рабочем месте погибают как минимум 25 человек, а в целом с 2020 по 2024 год зарегистрировано 142 смертельных несчастных случая на производстве.