Рижанам помогут бесплатно обновить деревянные окна в исторических зданиях
Этим летом Рижское самоуправление снова предлагает рижанам принять участие в бесплатных практических занятиях «Реставрация деревянных окон исторических зданий».
Обучение будет проходить в помещениях Koka Rīga по адресу: улица Красотаю, 12.
«В этом году мы изменили порядок подачи заявок. Теперь участвовать могут не только владельцы исторических зданий, но и их доверенные лица: супруги, партнеры, дети и внуки. Мы рады, что этой возможностью активно воспользовались, в том числе и те, кому не удалось попасть на курсы в прошлом году», — отметил вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс.
Как и в прошлом году, практические занятия вызвали большой интерес. Этим летом в них примут участие 14 человек. Больше всего участников представляют центр Риги, но также будут отреставрированы исторические окна из Засулаукса, Вецаки и Биерини.
Обучение рассчитано на владельцев квартир и зданий в исторических домах Риги, которые хотят освоить навыки аутентичной реставрации деревянных окон и сохранить историческую ценность своего жилья. Под руководством мастера участники шаг за шагом восстановят свои окна, попутно знакомясь с традиционными материалами и методами реставрации.
В ходе занятий участники на практике научатся шпаклевать, застеклять и красить окна, очищать фурнитуру, а также узнают, как правильно выбирать и использовать оригинальные материалы. Работы по восстановлению наружных оконных створок проходят в специально оборудованной мастерской. Для каждого участника составляется индивидуальное описание реставрации и график работы, исходя из технического состояния его окна. Полученные знания помогут владельцам и в будущем ухаживать за историческими деревянными окнами, чтобы сохранить их для следующих поколений.
В этом году обучение проходит с 11 мая по 11 сентября. На восстановление наружных створок одного окна каждому участнику отводится 100 часов.
После успешного окончания курсов Департамент собственности Рижского самоуправления компенсирует расходы на материалы, использованные в процессе реставрации (краску, фурнитуру, стекло и др.).