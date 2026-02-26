Названа дата открытия нового Lidl в историческом центре Риги
Уже 12 марта в 7.30 утра на улице Лачплеша, 76 откроется новый магазин Lidl. Для жителей центра Риги и Гризинькалнса это не просто еще одна торговая точка, а долгожданное событие: до сих пор ближайшие магазины сети находились за пределами исторического центра.
Это будет уже 39-й магазин Lidl в Латвии. Напоминаем, что компания Lidl Latvija начала работу в стране 7 октября 2021 года, когда одновременно были открыты первые 15 магазинов. С тех пор сеть последовательно расширяет присутствие, и теперь очередь дошла до одного из самых плотных и оживленных районов столицы.
Новый магазин разместился в современном энергоэффективном здании площадью около 4735 квадратных метров, из которых 1516 квадратных метров занимает торговый зал. Покупателям предложат 10 касс самообслуживания и 4 традиционные кассы — очевидный акцент на скорость и удобство.
Новый магазин откроет двери 12 марта в 7.30 утра. К открытию подготовились основательно. Для первых трех покупателей предусмотрены подарочные карты на 50 евро, всех остальных ждет «колесо удачи», специальные предложения и сюрпризы.
Однако важнее другое — инфраструктурные изменения. Рядом с магазином оборудовано 116 парковочных мест, шесть из них — для людей с ограниченной подвижностью. Установлены стойки для 84 велосипедов, что особенно актуально для центра города. Более того, в реконструкцию улицы Лачплеша вложены сотни тысяч евро: полностью обновлена проезжая часть, приведены в порядок тротуары, обустроены велосипедные полосы по обеим сторонам улицы. Проведено озеленение, высажены деревья, разбиты клумбы.