Названа дата открытия нового Lidl в историческом центре Риги

Это будет уже 39-й магазин Lidl в Латвии. Напоминаем, что компания Lidl Latvija начала работу в стране 7 октября 2021 года, когда одновременно были открыты первые 15 магазинов. С тех пор сеть последовательно расширяет присутствие, и теперь очередь дошла до одного из самых плотных и оживленных районов столицы.