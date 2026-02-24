Насколько успешно украинские беженцы учат латышский язык? Результат исследования удивил

В настоящее время в стране находится почти 32 000 беженцев из Украины, получивших в Латвии временную защиту. Большинство из них — женщины и дети. Данные опроса, особенно в сферах занятости, образования и доступности жилья, подтверждают постепенную интеграцию. Однако, несмотря на эти положительные результаты, исследование указывает, что доступ к здравоохранению по-прежнему остается проблемным, особенно для беженцев из менее защищенных групп.