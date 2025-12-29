"Это максимум, который может дать правительство": МВД объяснило, почему денег на беженцев из Украины станет меньше

Координатор украинской общины в Кекаве Ирина Бондарчук отметила, что сокращение поддержки будет ощутимым и в наибольшей степени затронет малозащищенные группы, в том числе семьи с детьми, людей с инвалидностью, пожилых и одиноких родителей. "Вырастет нагрузка на самоуправления и негосударственные организации, которые уже сейчас работают с ограниченными ресурсами. Это может замедлить процессы интеграции, затруднить изучение языка, стабилизацию жизни и вхождение в рынок труда. В долгосрочной перспективе это может повлечь и дополнительные расходы для государства", - сказала Бондарчук.