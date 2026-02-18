"Вместе до победы!" - как в Риге поддержат Украину в 4-ю годовщину вторжения
В Риге 24 февраля пройдут акции и откроются выставки к четвертой годовщине войны в Украине. У Памятника Свободы участники выстроятся в форму Украины и исполнят гимны в знак солидарности.
24 февраля, в день четвертой годовщины войны в Украине, в Риге состоится акция «Вместе до победы!», а также будут открыты посвященные годовщине выставки у Памятника Свободы и на Ратушной площади.
Акция «Вместе до победы!» пройдет во вторник в 7.30–8.00 у Памятника Свободы. Участники выстроятся в специально огороженной зоне, формируя очертания государства Украина, а также вместе с хорами и музыкантами исполнят гимн и песни в поддержку Украины. Вести мероприятие будет актриса Гуна Зариня из Нового Рижского театра.
В программе предусмотрена минута молчания, под руководством дирижера Матиса Тучса будет исполнен государственный гимн Латвии «Dievs, svētī Latviju!», гимн Украины «Ще не вмерла Україна», а также песни «Taisnība», «Dziesma, ar ko tu sāksies?», «Не твоя війна» и «Zaļā dziesma». Солистами выступят Айя Витолиня, Даумантс Калниньш и Артем Басов.
Организаторы призывают приносить флаги Украины и Латвии, использовать в одежде цвета украинского флага, а также взять желтые и синие цветы и свечи, которые можно будет возложить к Памятнику Свободы.
С 24 февраля по 25 марта на Ратушной площади будет представлена уличная экспозиция — фотовыставка «Повседневная реальность свободы» («The Daily Reality of Freedom»). На ней будут показаны работы украинских фотографов о разрушениях в городах Украины, повседневной жизни военных, переживаниях людей и их способности противостоять агрессору. Экспозицию дополнят работы учеников Рижской украинской средней школы.
Авторы выставки отмечают, что четыре года полномасштабного вторжения России в Украину — это этап войны, начавшейся в 2014 году, и еще одна страница в многовековой борьбе украинцев за свободу. Каждый день войны — это новая борьба: за людей, дома и землю, за ясное небо, за достойную жизнь и неоспоримое право жить, действовать, говорить и мечтать свободно.