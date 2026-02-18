"Вместе до победы!" - как в Риге поддержат Украину в 4-ю годовщину вторжения

Авторы выставки отмечают, что четыре года полномасштабного вторжения России в Украину — это этап войны, начавшейся в 2014 году, и еще одна страница в многовековой борьбе украинцев за свободу. Каждый день войны — это новая борьба: за людей, дома и землю, за ясное небо, за достойную жизнь и неоспоримое право жить, действовать, говорить и мечтать свободно.