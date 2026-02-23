"Мне нравится моя жизнь здесь": украинцы живут в Латвии уже четвертый год, но государство все еще не определило их будущее

В начале 2022 года Анастасия уже шестой год изучала медицину в Запорожье. В мае должны были состояться выпускные экзамены, затем - стажировка там же или в Киеве. Однако полномасштабное вторжение России в Украину разрушило ее привычную жизнь. В поисках безопасности Анастасия вместе с семьей отправилась на запад Украины. Проведя там два месяца, поняла, что нельзя жить в подвешенном состоянии. Она потратила последние средства, чтобы переквалифицироваться и пройти курсы в сфере информационных технологий. Анастасия закончила курсы и начала рассылать заявки в поисках работы. Отозвалась одна латвийская компания, которая была готова взять ее на работу, если она сможет переехать в Латвию. Здесь она получила временный вид на жительство, начала работать, изучать латышский язык и адаптироваться к местной жизни. Разрешение на проживание ей было выдано на основании статуса временной защиты, который дает украинцам право жить, работать и учиться в Латвии. Поскольку в следующем году исполнится пять лет с момента ее проживания в Латвии, Анастасия начала интересоваться возможностью получения постоянного вида на жительство. Однако выяснилось, что это не так просто.