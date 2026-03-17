Жителям Латвии с проблемами при оплате кредитов обещают помочь бесплатно
В этом году Неделя финансовой грамотности в Латвии проходит уже в 13-й раз, и ее девиз — «Начни с разговора!». Разговор часто является первым шагом к решению, поэтому в рамках Недели финансовой грамотности Центр защиты прав потребителей (PTAC) приглашает жителей, которые столкнулись с трудностями при своевременной оплате кредита или других финансовых услуг, воспользоваться возможностью на этой неделе получить бесплатную индивидуальную консультацию.
Участие бесплатное, однако количество мест ограничено — осталось лишь небольшое число свободных консультационных слотов. Чтобы записаться, PTAC просит звонить по телефону +371 65452554.
Консультации будут доступны как очно (в помещениях PTAC по адресу: ул. Бривибас, 55, Рига), так и удаленно (онлайн на платформе MS Teams).
Время консультаций:
- 17, 18 и 19 марта — с 9:00 до 15:30;
- 20 марта — с 9:00 до 14:30.
Во время беседы специалисты PTAC разъяснят права и обязанности потребителей во взаимоотношениях с кредиторами, а также проинформируют о возможных решениях, например, пересмотре графика платежей или других вариантах договоренностей с кредитором. Также будут даны рекомендации, как действовать в случаях, когда долг уже передан на взыскание, а также информация о возможностях перекредитования и практические советы по планированию личного бюджета.
Дополнительно на сайте PTAC создан информационный раздел «Что делать, если у тебя есть долг?», где в одном месте собрана информация о наиболее частых ситуациях, с которыми сталкиваются потребители, и возможных решениях.