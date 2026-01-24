VID предупредил жителей Латвии, чьи адреса оказались в "списке риска"
Служба госдоходов (Valsts ieņēmumu dienests - VID) в среднем принимает около 50 решений в год о включении того или иного адреса в список рискованных адресов.
По данным VID, по состоянию на 19 января текущего года в реестре адресов риска числилось 795 активных адресов. В службе отмечают, что включение адреса компании в список адресов риска является инструментом предотвращения возможных рисков фиктивной предпринимательской деятельности и неуплаты налогов.
Список адресов риска в Латвии введен как превентивный инструмент, который помогает на раннем этапе выявлять и ограничивать фиктивную предпринимательскую деятельность до того, как государству или добросовестным предпринимателям будут причинены существенные убытки.
VID поясняет, что практика подтверждает: регулирование адресов риска является эффективным, правомерным и соответствующим общественным интересам инструментом. К примеру, ранее десятки недобросовестных коммерсантов регистрировались даже в полуразрушенных зданиях и общественных туалетах, тогда как сегодня такая практика уже не считается «нормой».
Если адрес включен в список риска, у его владельца есть право подать в VID заявление, чтобы после урегулирования ситуации адрес был исключен из списка. Также владельцы адресов и члены их семей могут получить разрешение на регистрацию собственной предпринимательской деятельности.
В службе отмечают, что Регистр предприятий оперативно реагирует на заявления владельцев, при этом одновременно рассматриваются решения, которые позволили бы упростить процедуру для собственников, выявивших несогласованную регистрацию компаний в принадлежащей им недвижимости.