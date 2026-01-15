"Такой ситуации не может быть!" VID требует до 25 000 евро с обычных латвийцев за сдачу квартир на Booking и Airbnb
Налоговые письма от Служба государственных доходов (VID) для части тех людей, кто сдавал жилье через Booking и Airbnb, стали неприятным сюрпризом: в них требуют НДС и доплату задним числом за три года — иногда на суммы до 25 000 евро.
Большая часть малых предпринимателей, которые сдают жилье через такие платформы, как Booking и Airbnb, сейчас сталкиваются с серьезными финансовыми последствиями, сообщают 360 Ziņas.
Служба государственных доходов у многих потребовала зарегистрироваться в реестре плательщиков НДС и задним числом уплатить налог за последние три года, а также штрафы. Суммы доходят до 25 000 евро!
Поставщики услуг размещения недоумевают: как государство может требовать такие платежи задним числом, если ранее эта обязанность не была четко разъяснена? Многие считали, что добросовестно платят подоходный налог с населения, и этого достаточно.
Майя Крастиня, поставщик небольших услуг размещения:
«Такой ситуации не может быть, что человек, который хочет платить налоги, вдруг узнает, что у него должны были быть еще какие-то суммы за неизвестно сколько лет задним числом. Почему после первой декларации не было сообщения, что нам нужно платить этот НДС в полном объеме?»
Депутат Сейма Линда Матисоне отмечает, что консультации VID были противоречивыми: «Сначала вообще нигде не упоминалось, что нужно регистрироваться плательщиками НДС тем, кто пользуется трансграничными услугами. Это появилось сравнительно недавно».
При этом Служба государственных доходов остается при своем: обязанность по уплате налогов лежит на самом жителе — независимо от того, ознакомился ли он с рекомендациями, опубликованными службой.
Инга Антипова, представитель Налогового управления VID:
«Мы допускаем, что эти плательщики могли пропустить информацию VID об обязанностях зарегистрироваться в реестре плательщиков НДС, несмотря на то, что на сайте размещена самая разная информация. Мы также организовывали онлайн- и очные семинары».
Сейчас поставщики услуг размещения надеются на соразмерное решение — например, на отмену пени или на специальный переходный период. Министерство финансов и VID в ближайшие две недели должны подготовить предложение. Если оно не устроит вовлеченные стороны, депутаты не исключают возможности внесения изменений в закон.
Важно помнить, что этот порядок касается не только арендодателей квартир. Он затрагивает каждого, кто использует зарубежные платформы (например, Etsy или Facebook) для продажи товаров и услуг.