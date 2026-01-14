В Латвии изменили систему торговли электроэнергией, что должно повлиять на счета для потребителей
Как сообщает латвийский оператор системы передачи Augstsprieguma tīkls, по всей Европе будет введена возможность осуществлять покупку и продажу электроэнергии вплоть до 30 минут до начала поставки. В Латвии эта система уже работает.
Впереди Европы всей
Европейские операторы систем передачи будут внедрять это решение поэтапно до 2029 года. Операторы систем передачи Латвии и других стран Балтии начинают внедрение уже сейчас. С сегодняшнего дня, 14 января, решение вводится на границе Латвии и Эстонии, а в ближайшее время последует переход и на границе Латвии и Литвы.
Как объясняет Augstsprieguma tīkls, сокращение времени закрытия рынка текущего дня с 60 до 30 минут до начала поставки электроэнергии дает участникам рынка возможность реагировать значительно ближе к реальному времени. Это повышает гибкость рынка и способствует более точному формированию цен, поскольку сделки лучше отражают актуальную ситуацию производства и потребления.
Как это скажется на потребителях?
Во-первых, более стабильные цены в долгосрочной перспективе. Когда солнечные и ветровые станции могут корректировать свои объемы ближе к фактической выработке, снижается количество ошибок прогнозирования. Это уменьшает расходы на балансирование системы, которые в итоге закладываются в тарифы для всех потребителей.
Во-вторых, меньше резких скачков цен в пиковые моменты. Если, например, неожиданно усилился ветер или вышло солнце, дополнительную электроэнергию можно быстрее вывести на рынок. Это снижает риск дефицита и экстремально высоких цен.
В-третьих, выше надежность энергосистемы. Система лучше подстраивается под реальное потребление и производство, что снижает вероятность аварийных ситуаций и внеплановых отключений.
В-четвертых, со временем это может привести к более выгодным тарифам для домохозяйств.
