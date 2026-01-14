В Латвии изменили систему торговли электроэнергией, что должно повлиять на счета для потребителей
фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

В Латвии изменили систему торговли электроэнергией, что должно повлиять на счета для потребителей

Отдел новостей

Otkrito.lv

Как сообщает латвийский оператор системы передачи Augstsprieguma tīkls, по всей Европе будет введена возможность осуществлять покупку и продажу электроэнергии вплоть до 30 минут до начала поставки. В Латвии эта система уже работает.

Впереди Европы всей

Европейские операторы систем передачи будут внедрять это решение поэтапно до 2029 года. Операторы систем передачи Латвии и других стран Балтии начинают внедрение уже сейчас. С сегодняшнего дня, 14 января, решение вводится на границе Латвии и Эстонии, а в ближайшее время последует переход и на границе Латвии и Литвы.

Как объясняет Augstsprieguma tīkls, сокращение времени закрытия рынка текущего дня с 60 до 30 минут до начала поставки электроэнергии дает участникам рынка возможность реагировать значительно ближе к реальному времени. Это повышает гибкость рынка и способствует более точному формированию цен, поскольку сделки лучше отражают актуальную ситуацию производства и потребления.

Как это скажется на потребителях?

Во-первых, более стабильные цены в долгосрочной перспективе. Когда солнечные и ветровые станции могут корректировать свои объемы ближе к фактической выработке, снижается количество ошибок прогнозирования. Это уменьшает расходы на балансирование системы, которые в итоге закладываются в тарифы для всех потребителей.

Во-вторых, меньше резких скачков цен в пиковые моменты. Если, например, неожиданно усилился ветер или вышло солнце, дополнительную электроэнергию можно быстрее вывести на рынок. Это снижает риск дефицита и экстремально высоких цен.

В-третьих, выше надежность энергосистемы. Система лучше подстраивается под реальное потребление и производство, что снижает вероятность аварийных ситуаций и внеплановых отключений.

В-четвертых, со временем это может привести к более выгодным тарифам для домохозяйств.

Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что в связи с наступившими морозами многих жителей Латвии могут неприятно удивить счета за электроэнергию.

Темы

Augstsprieguma tīklsOtkrito.lv

Другие сейчас читают