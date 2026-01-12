В связи с наступившими морозами многих жителей Латвии могут неприятно удивить счета за электроэнергию
В связи с более холодными погодными условиями растет потребление электроэнергии, и поэтому биржевые цены на электроэнергию становятся более волатильными, сообщило Министерство климата и энергетики Латвии (KEM).
Из-за холодной погоды в Финляндии зафиксирован исторически самый высокий спрос на электроэнергию. На севере страны температура воздуха опустилась до минус 20 градусов, а в отдельных регионах, например в Лапландии, даже до минус 40 градусов. В таких условиях потребление электроэнергии существенно увеличивается, вследствие чего цены на электроэнергию на бирже становятся более нестабильными.
В KEM поясняют, что текущие колебания биржевых цен не затронут тех потребителей, у которых заключен договор с фиксированной ценой на электроэнергию. В Латвии таких пользователей около 75 процентов, или 683 167 от общего числа договоров.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии прогнозирует, что в течение этой недели морозы местами и в Латвии в отдельные ночи, с большей вероятностью в середине и во второй половине недели, могут превысить минус 20 градусов, однако это будет кратковременно. В целом неделя ожидается такой же холодной или немного холоднее, чем предыдущая. Самые сильные морозы прогнозируются в центральной и восточной части Латвии, а также в соседних странах — на востоке Литвы и юго-востоке Эстонии.
Это означает, что в Латвии как в домохозяйствах, так и на предприятиях вырастет спрос на энергоресурсы, особенно на электроэнергию. Под влиянием холодной погоды цены на электроэнергию на бирже стран Балтии будут сравнительно выше, поскольку дешевая электроэнергия из Финляндии в полном объеме не поступит на балтийский рынок. Это связано с ростом потребности в электроэнергии в самой Финляндии, где в системах отопления широко используются тепловые насосы и водонагревательное оборудование.
В начале января зафиксировано, что общее потребление электроэнергии в Латвии на 11 процентов выше по сравнению с январем 2025 года. Производственные мощности электроэнергии в странах Балтии достаточны, а система энергоснабжения Латвии работает стабильно, отмечают в министерстве.
По данным министерства, основное производство электроэнергии обеспечивают Даугавские гидроэлектростанции, TEC-1 и TEC-2, в меньшей степени — возобновляемые энергоресурсы, такие как ветер и солнце. Одновременно на 14,6 процента увеличилась и максимальная нагрузка потребления электроэнергии в первые недели января 2026 года, достигнув 1254 мегаватт. В январе средняя биржевая цена электроэнергии в Латвии составляет 133,64 евро за мегаватт-час, тогда как год назад в январе средняя цена за тот же период составляла 88,86 евро за мегаватт-час, что связано с наступлением более холодной погоды. В Финляндии средняя цена электроэнергии в январе на данный момент составляет 95,07 евро за мегаватт-час.
Как ранее писал Otkrito.lv, энергетическая компания предупредила о том, что стоимость электроэнергии в Латвии может резко подскочить.