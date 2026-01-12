В связи с наступившими морозами многих жителей Латвии могут неприятно удивить счета за электроэнергию

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии прогнозирует, что в течение этой недели морозы местами и в Латвии в отдельные ночи, с большей вероятностью в середине и во второй половине недели, могут превысить минус 20 градусов, однако это будет кратковременно. В целом неделя ожидается такой же холодной или немного холоднее, чем предыдущая. Самые сильные морозы прогнозируются в центральной и восточной части Латвии, а также в соседних странах — на востоке Литвы и юго-востоке Эстонии.