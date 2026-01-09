Энергетическая компания предупреждает о том, что стоимость электроэнергии в Латвии может резко подскочить
В декабре средняя цена электроэнергии в Латвии снизилась почти на четверть по сравнению с ноябрем, достигнув 8,4 цента за кВт·ч, свидетельствует обобщенная энергокомпанией Enefit информация. Снижение цен объясняется умеренными погодными условиями и ростом производства ветровой энергии.
Низкие цены в декабре сохранялись главным образом благодаря очень высокой выработке ветровой энергии в Литве и Эстонии. Кроме того, производство гидроэнергии в Латвии начало быстрее расти и в декабре обеспечило почти половину общего потребления электроэнергии в стране. Это помогло снизить цену электроэнергии и для повседневных потребителей с биржевым тарифом. Для сравнения: за последние десять лет в среднем 38 процентов потребления электроэнергии в Латвии обеспечивали гидроэлектростанции. Около пятой части производили газовые электростанции, и еще примерно столько же импортировалось из Эстонии и Литвы. Эти две страны Балтии соединены со Скандинавией: Эстония через Финляндию, Литва через Швецию, поэтому электроэнергия в Латвию поступает и из стран Северной Европы.
При сохранении относительно стабильных цен энергетический баланс Латвии претерпел изменения, хотя и не столь значительные, как в остальной Балтии. Если переменная возобновляемая энергия — солнечная и ветровая — составляла лишь 1–4 процента от общего спроса в Латвии, то с 2024 года доля этих ресурсов начала расти. В 2024 году они обеспечили почти десятую часть спроса в стране, а в этом году — уже 15 процентов. Хотя у Латвии есть планы по расширению добычи возобновляемых энергоресурсов, все еще остается вопрос, позволят ли экономические условия на энергетических рынках действительно реализовать дополнительные проекты в этой сфере.
«Цены будут зависеть от погодных условий, доступности импортируемой энергии из стран Северной Европы и особенно от производства дешевой ветровой энергии. Если импорт будет ограничен, а ветер слабым, мы можем столкнуться с месяцем, похожим на февраль прошлого года, когда средняя цена составляла 15,2 цента за кВт·ч и рынок в большей степени зависел от более дорогого производства электроэнергии, например из эстонского горючего сланца или на газовых электростанциях. Если ветер будет очень сильным, а импорт доступным, можно ожидать более низких цен», — прогнозирует руководитель отдела исследования рынка и аналитики Enefit Роман Тюрин.