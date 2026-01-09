Энергетическая компания предупреждает о том, что стоимость электроэнергии в Латвии может резко подскочить

При сохранении относительно стабильных цен энергетический баланс Латвии претерпел изменения, хотя и не столь значительные, как в остальной Балтии. Если переменная возобновляемая энергия — солнечная и ветровая — составляла лишь 1–4 процента от общего спроса в Латвии, то с 2024 года доля этих ресурсов начала расти. В 2024 году они обеспечили почти десятую часть спроса в стране, а в этом году — уже 15 процентов. Хотя у Латвии есть планы по расширению добычи возобновляемых энергоресурсов, все еще остается вопрос, позволят ли экономические условия на энергетических рынках действительно реализовать дополнительные проекты в этой сфере.