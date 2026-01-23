В Риге не закупают тепло на 36% дешевле, пока обществу говорят о высоких счетах за отопление

Одновременно министр экономики публично предупреждает о ожидаемых высоких счетах за отопление в январе и предлагает созвать внеочередное заседание по ситуации в теплоснабжении. Однако в то же время в системе теплоснабжения Риги не используется возможность закупать существенно более дешевое тепло у местного производителя. Эта ситуация не теоретическая — она связана с конкретными решениями о закупках в конкретные дни, с конкретными ценами и прямым финансовым влиянием на жителей.