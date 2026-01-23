В Риге не закупают тепло на 36% дешевле, пока обществу говорят о высоких счетах за отопление
Рижская ассоциация устойчивого теплоснабжения сообщает, что в январе 2026 года в системе теплоснабжения Риги в течение 15 дней из первых 23 дней месяца не закупалась тепловая энергия у местного производителя SIA Eco Energy Riga, который производит тепло, используя полученную в Латвии биомассу.
Предложенная производителем цена — 50,99 EUR/MWh — оставалась неизменной также в октябре, ноябре и декабре 2025 года. За этот период не было закуплено 5853 MWh тепловой энергии.
В то же время идентичный объем тепловой энергии был закуплен у других производителей, в том числе у Latvenergo TEC-2, по 69,81 EUR/MWh, что на 36% дороже, чем доступное на рынке альтернативное предложение. Ассоциация подчеркивает: возникает обоснованный вопрос — почему закупается более дорогое тепло, если на рынке доступно существенно более дешевое?
Финансовое влияние на жителей Риги
Разница в цене: 69,81 – 50,99 = 18,82 EUR/MWh
Объем, который не был закуплен по более низкой цене: 5853 MWh
Это означает, что за 15 дней при закупке тепловой энергии было переплачено примерно 110 153 EUR. Эта сумма напрямую отражается в счетах за отопление жителей Риги.
Особенно тревожный контекст
Одновременно министр экономики публично предупреждает о ожидаемых высоких счетах за отопление в январе и предлагает созвать внеочередное заседание по ситуации в теплоснабжении. Однако в то же время в системе теплоснабжения Риги не используется возможность закупать существенно более дешевое тепло у местного производителя. Эта ситуация не теоретическая — она связана с конкретными решениями о закупках в конкретные дни, с конкретными ценами и прямым финансовым влиянием на жителей.
Ассоциация бьет тревогу и призывает действовать
Рижская ассоциация устойчивого теплоснабжения выражает серьезные опасения по поводу возможного неэффективного использования средств при закупках тепловой энергии в Риге и призывает: Министерство экономики, Министерство климата и энергетики, Рижскую думу, Комиссию по регулированию общественных услуг незамедлительно оценить ситуацию и обеспечить ее устранение. Ассоциация также призывает привлечь Госконтроль и Прокуратуру Латвийской Республики, чтобы обеспечить независимую и объективную проверку.
Призыв к открытости и прозрачности
Ассоциация призывает:
- публично разъяснить принципы закупки тепловой энергии в январе 2026 года;
- обнародовать фактические закупочные цены у всех производителей;
- обеспечить, чтобы в дальнейшем закупалась вся доступная по самой низкой цене тепловая энергия, чтобы снизить финансовую нагрузку на жителей.