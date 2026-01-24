Производство снижается, счета растут: латвийской энергетике нечем порадовать жителей страны
В 2025 году объем произведенной и переданной в сеть электроэнергии в Латвии по сравнению с 2024 годом сократился на 1,8 %, в то время как потребление электроэнергии выросло на 3,2 %. Об этом говорится в обзоре рынка электроэнергии за 2025 год от оператора системы передачи электроэнергии Латвии Augstsprieguma tīkls.
В Латвии в 2025 году гидроэлектростанции по-прежнему оставались основным источником производства электроэнергии, обеспечив чуть более половины — 51 % — от общего объема электроэнергии, переданной в сеть. В прошлом году продолжился рост производства электроэнергии на солнечных электростанциях — на 70 % по сравнению с предыдущим годом, достигнув 678 ГВт·ч. В 2025 году солнечные электростанции произвели 11,7 % от общего объема генерации электроэнергии в Латвии, что на 5 процентных пунктов больше, чем в 2024 году. По объему произведенной электроэнергии солнечные электростанции заняли третье место после гидроэлектростанций и электростанций на природном газе.
Объем произведенной электроэнергии по другим видам генерации сократился. Наиболее значительно — на 27 % — снизилось производство на ветровых электростанциях, на 24 % уменьшился объем электроэнергии, произведенной биогазовыми станциями, а на станциях, работающих на природном газе и биомассе, было произведено на 2 % меньше электроэнергии, чем в 2024 году. На гидроэлектростанциях снижение составило 8 %, поскольку в прошедшем году не наблюдалось масштабных паводков.
В 2025 году средняя цена электроэнергии в Латвии выросла на 5 % по сравнению с 2024 годом, достигнув 91,80 евро за мегаватт-час (EUR/MWh).
Как объясняет Augstsprieguma tīkls, рост цен на электроэнергию в Латвии был в основном обусловлен более низким производством из возобновляемых источников энергии, а также меньшим общим объемом произведенной электроэнергии в сочетании с более высоким уровнем потребления. Кроме того, на цены повлияла авария на межсистемном соединении EstLink 2 между Эстонией и Финляндией.
