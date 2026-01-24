Производство снижается, счета растут: латвийской энергетике нечем порадовать жителей страны

В Латвии в 2025 году гидроэлектростанции по-прежнему оставались основным источником производства электроэнергии, обеспечив чуть более половины — 51 % — от общего объема электроэнергии, переданной в сеть. В прошлом году продолжился рост производства электроэнергии на солнечных электростанциях — на 70 % по сравнению с предыдущим годом, достигнув 678 ГВт·ч. В 2025 году солнечные электростанции произвели 11,7 % от общего объема генерации электроэнергии в Латвии, что на 5 процентных пунктов больше, чем в 2024 году. По объему произведенной электроэнергии солнечные электростанции заняли третье место после гидроэлектростанций и электростанций на природном газе.