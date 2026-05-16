Без летней паузы и лишних предвыборных обещаний: Кулбергс обозначил правила для новой власти
Андрис Кулбергс, которому поручено формирование нового правительства, заявил, что Латвии сейчас нужна не техническая, а полноценная дееспособная коалиция. По его словам, у партий есть десять дней, чтобы показать прогресс, а ключевыми задачами должны стать безопасность, бюджет, выборы и борьба с коррупцией.
Андрис Кулбергс, которому президент Латвии Эдгар Ринкевич поручил формирование нового правительства, подчеркнул, что согласился взять на себя эту задачу, отметив, что получил четкую поддержку президента для работы в нынешних условиях.
Кулбергс указал, что сейчас Латвия сталкивается с политическим кризисом, а также кризисом безопасности, экономики и доверия, который подрывает стабильность государства, особенно в предвыборный период. В таких условиях, по его словам, техническое правительство не смогло бы обеспечить необходимую безопасность и стабильность, поэтому стране нужна дееспособная коалиция.
Политик подчеркнул, что политические силы должны суметь договориться в интересах государства, отложив в сторону эмоции и взаимные споры. Он отметил, что следующие пять месяцев до выборов будут периодом интенсивной работы, в том числе летом, и призвал партии сосредоточиться на достижении конкретного результата.
Кулбергс подчеркнул необходимость достичь твердой договоренности о совместной работе без лишних расходов и предвыборных обещаний, которые могли бы негативно повлиять на финансовую ситуацию государства. Одним из главных приоритетов он назвал безопасность, указав, что выделенные средства должны использоваться ответственно.
Среди важнейших задач он назвал пересмотр государственного бюджета уже в июне, укрепление безопасности, в том числе во внешнеполитической сфере, обеспечение безопасных выборов, а также борьбу с коррупцией и картелями.
Кулбергс также заявил, что после поручения президента срок для достижения существенного прогресса составляет десять дней, и положительно оценил готовность политических партий сотрудничать в нынешних условиях. По его словам, Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян, «Прогрессивные» и «Новое Единство» выразили готовность работать вместе.
Политик выразил надежду, что удастся сформировать широкую коалицию, которая стала бы первым сотрудничеством такого рода в нынешнем созыве Сейма.
Кулбергс отметил, что цель переговоров о формировании нового правительства — добиться как можно более широкой и качественной коалиции. При этом он пообещал информировать общество о ходе переговоров.
Он подчеркнул, что в нынешней ситуации особенно важен своевременный и основанный на данных подход к управлению государственными финансами, а расходы необходимо адаптировать к снижению доходов. Главной задачей он назвал полную и ясную оценку финансовой ситуации.
Политик акцентировал, что самый большой вызов — совместить предвыборный период с ответственным управлением государством. Он предупредил, что в нынешней ситуации недопустимы колебания и непродуманные решения, подчеркнув, что подготовку бюджета на следующий год нельзя откладывать, а работу по его пересмотру нужно начинать немедленно, а не только осенью.
Кулбергс также обратил внимание на проблемы коррупции, критически оценив скандалы последнего времени, в том числе в сферах информационных технологий, лесного хозяйства и здравоохранения. Он подчеркнул, что в борьбе с коррупцией необходимо занять твердую и недвусмысленную позицию.
В то же время Кулбергс допустил, что в новом правительстве могли бы работать и часть нынешних министров, однако конкретных кандидатов он не назвал.
Политик подчеркнул, что у государства нет времени на длительную неопределенность, особенно в ситуации, когда нет министра обороны и необходима полноценно функционирующая, дееспособная власть.
Как уже сообщалось, Ринкевич ожидает от кандидата в премьер-министры отчета о существенном прогрессе до 25 мая. Под этим подразумеваются конкретные очертания коалиции, распределение сфер ответственности между партиями и проект правительственной декларации.
Также сообщалось, что в первом раунде переговоров в пятницу, 15 мая, президент выслушал мнения представителей фракций Сейма о желаемой модели коалиции, возможных кандидатах на должность премьер-министра, а также о видении работ, которые правительству необходимо выполнить до выборов в Сейм в октябре.
Президент Латвии выразил уверенность, что, несмотря на предстоящие выборы в Сейм, можно сформировать дееспособное правительство, имеющее поддержку парламента. Ринкевич заявил, что, несмотря на политическую неопределенность и нестабильность, для следующего Кабинета министров важнейшей задачей по-прежнему остается укрепление государственной обороны, внутренней и внешней безопасности.
Президент подчеркнул, что новый Кабинет министров должен будет также обеспечить безопасное и прозрачное проведение выборов в Сейм, что является основой демократического и правового государства. По его мнению, новому правительству предстоит найти решение по ряду проблемных вопросов, в том числе по внедрению противовоздушной и гражданской защиты, обеспечению качественного здравоохранения, укреплению демографии и управлению капитальными обществами в сфере сообщения.
Также сообщалось, что премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») в четверг, 14 мая, объявила об отставке, а до этого освободила от должности министра земледелия Арманда Краузе (СЗК).
Ранее «Прогрессивные» призвали президента начать консультации о формировании нового правительства, считая, что правительство утратило дееспособность. Конфликты в коалиции обострились после решения премьера потребовать отставки министра обороны Андриса Спрудса («Прогрессивные») в связи с инцидентами с дронами в Латгале.
Инициативу по формированию нового правительства взяли на себя Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян и «Объединенный список», рассматривая также возможность привлечения других партнеров, в том числе «Новое Единство».