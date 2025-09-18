Андрис Кулбергс хочет стать премьером и внедрить в управление страной "логику семейного бюджета" - тратить только то, что заработано
Андрис Кулбергс подчеркнул, что нынешний курс на заимствования, жизнь в долг без пересмотра расходов и рост бюджетного дефицита угрожают экономической безопасности Латвии.


LETA / Otkrito.lv

Оппозиционный депутат, бывший председатель завершившей работу парламентской комиссии по расследованию проекта Rail Baltica Андрис Кулбергс ("Объединенный список") заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра.

Кулбергс заявил, что кандидатура премьер-министра в представляемом им "Объединенном списке" (ОС) еще не определена, но он обязательно выдвинет свою кандидатуру на эту должность, поскольку в нынешней ситуации в стране не видит смысла в своей политической деятельности, если не будут предприняты существенные шаги.

Он подчеркнул, что нынешний курс на заимствования, жизнь в долг без пересмотра расходов и рост бюджетного дефицита угрожают экономической безопасности Латвии и становятся одним из крупнейших рисков наряду с военными угрозами.

По его мнению, одной из главных задач премьера должна стать ревизия функций государства: отказаться от лишнего, сократить расходы и внедрить "логику семейного бюджета" — тратить только столько, сколько зарабатывается. Если страна берет кредиты, то эти средства должны направляться на инвестиции, приносящие прибыль, а не на текущее потребление.

Он также указал на проблему бюрократии: многие функции министерств базируются на устаревших законах и правилах Кабинета министров, что создает лишние процессы, потребляющие ресурсы и мешающие и обществу, и предпринимателям.

Еще одним важным направлением Кулбергс считает образование. По его словам, необходимо оценить, какой будет экономика будущего и какие навыки в ней понадобятся. Нет смысла продолжать готовить специалистов, для которых не будет рабочих мест, например банкиров, если банковский сектор сокращается. Он предполагает, что экономика будущего будет связана с IT-сферой, которая должна стать основным направлением экспорта и инвестиций. Для этого, по мнению Кулберга, потребуется высококвалифицированная рабочая сила, поэтому систему образования необходимо пересматривать в долгосрочной перспективе.

Глава фракции ОС в Сейме Эдгарс Таварс отметил, что партия примет взвешенное решение о кандидатуре премьера, рассматривая разные варианты.

На предыдущих, 14-х парламентских выборах кандидатом на пост премьера от ОС был предприниматель Улдис Пиленс. Очередные, 15-е выборы в Сейм состоятся осенью следующего года.

