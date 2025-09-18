Андрис Кулбергс хочет стать премьером и внедрить в управление страной "логику семейного бюджета" - тратить только то, что заработано

Еще одним важным направлением Кулбергс считает образование. По его словам, необходимо оценить, какой будет экономика будущего и какие навыки в ней понадобятся. Нет смысла продолжать готовить специалистов, для которых не будет рабочих мест, например банкиров, если банковский сектор сокращается. Он предполагает, что экономика будущего будет связана с IT-сферой, которая должна стать основным направлением экспорта и инвестиций. Для этого, по мнению Кулберга, потребуется высококвалифицированная рабочая сила, поэтому систему образования необходимо пересматривать в долгосрочной перспективе.