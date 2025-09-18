Андрис Кулбергс хочет стать премьером и внедрить в управление страной "логику семейного бюджета" - тратить только то, что заработано
Оппозиционный депутат, бывший председатель завершившей работу парламентской комиссии по расследованию проекта Rail Baltica Андрис Кулбергс ("Объединенный список") заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра.
Кулбергс заявил, что кандидатура премьер-министра в представляемом им "Объединенном списке" (ОС) еще не определена, но он обязательно выдвинет свою кандидатуру на эту должность, поскольку в нынешней ситуации в стране не видит смысла в своей политической деятельности, если не будут предприняты существенные шаги.
Он подчеркнул, что нынешний курс на заимствования, жизнь в долг без пересмотра расходов и рост бюджетного дефицита угрожают экономической безопасности Латвии и становятся одним из крупнейших рисков наряду с военными угрозами.
По его мнению, одной из главных задач премьера должна стать ревизия функций государства: отказаться от лишнего, сократить расходы и внедрить "логику семейного бюджета" — тратить только столько, сколько зарабатывается. Если страна берет кредиты, то эти средства должны направляться на инвестиции, приносящие прибыль, а не на текущее потребление.
Он также указал на проблему бюрократии: многие функции министерств базируются на устаревших законах и правилах Кабинета министров, что создает лишние процессы, потребляющие ресурсы и мешающие и обществу, и предпринимателям.
Еще одним важным направлением Кулбергс считает образование. По его словам, необходимо оценить, какой будет экономика будущего и какие навыки в ней понадобятся. Нет смысла продолжать готовить специалистов, для которых не будет рабочих мест, например банкиров, если банковский сектор сокращается. Он предполагает, что экономика будущего будет связана с IT-сферой, которая должна стать основным направлением экспорта и инвестиций. Для этого, по мнению Кулберга, потребуется высококвалифицированная рабочая сила, поэтому систему образования необходимо пересматривать в долгосрочной перспективе.
Глава фракции ОС в Сейме Эдгарс Таварс отметил, что партия примет взвешенное решение о кандидатуре премьера, рассматривая разные варианты.
На предыдущих, 14-х парламентских выборах кандидатом на пост премьера от ОС был предприниматель Улдис Пиленс. Очередные, 15-е выборы в Сейм состоятся осенью следующего года.