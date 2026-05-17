Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 17 мая
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
День потребует собранности и терпения. Не все будет идти по вашему сценарию, однако именно спокойствие поможет добиться нужного результата. Во второй половине дня возможны хорошие новости, связанные с работой или деньгами.
Телец
Вы почувствуете, что напряжение последних недель постепенно уходит. Подходящий день для важных разговоров, покупок и решений, касающихся будущего. В личной жизни возможен неожиданный, но приятный поворот.
Близнецы
Воскресенье принесет много общения и суеты. Кто-то из знакомых может обратиться за советом или поддержкой. Постарайтесь не распыляться на чужие проблемы — сейчас особенно важно сохранить собственный внутренний баланс.
Рак
Эмоции будут сильнее обычного, поэтому не стоит принимать решения сгоряча. День хорошо подойдет для отдыха, домашних дел и общения с близкими. К вечеру настроение заметно улучшится.
Лев
У вас появится желание что-то резко изменить — от внешности до жизненных планов. Не исключены неожиданные встречи или предложения. День благоприятен для творчества, знакомств и коротких поездок.
Дева
Внимание к деталям поможет избежать неприятной ситуации. Возможны небольшие споры с родственниками или друзьями, но все быстро уладится, если не пытаться доказать свою правоту любой ценой. Вечер подходит для спокойного отдыха.
Весы
День может принести важный разговор, который многое расставит по местам. Не бойтесь говорить откровенно — окружающие поймут вас лучше, чем вы думаете. Финансовые вопросы пока лучше не форсировать.
Скорпион
Вы почувствуете прилив уверенности и внутренней силы. Хорошее время, чтобы окончательно закрыть вопрос, который давно не давал покоя. В личной жизни возможны приятные сюрпризы и неожиданные признания.
Стрелец
Звезды советуют не перегружать себя делами. Даже если хочется успеть все сразу, организму нужен отдых. День хорошо подойдет для прогулок, спорта и общения с людьми, которые вдохновляют вас.
Козерог
Ваши планы могут неожиданно измениться, но в итоге это окажется к лучшему. Не исключены новости, связанные с работой или финансами. Вечером стоит уделить внимание семье и старым друзьям.
Водолей
Вас ждут новые идеи и интересные знакомства. Возможно предложение, от которого сначала захочется отказаться, но позже оно покажется весьма перспективным. Главное — не принимать поспешных решений.
Рыбы
Интуиция сегодня будет особенно сильной. Прислушивайтесь к внутреннему голосу — он поможет избежать ошибок. День благоприятен для романтики, творчества и душевных разговоров.