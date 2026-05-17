Пляж Луцавсалы.
19 мая в Риге полиция организует специальное мероприятие по открытию купального сезона
Во вторник, 19 мая, на пляже Луцавсалского залива состоится организованное муниципальной полицией Риги мероприятие по открытию купального сезона.
Во время мероприятия, которое состоится в 11:00, представители полиции проинформируют об актуальных вопросах предстоящего сезона, ознакомят с техническим обеспечением, оборудованием и инвентарем для спасения на воде, а также проведут показательные спасательные работы.
В мероприятии примут участие вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс, председатель комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Рижской думы Гиртс Лапиньш, представители департамента жилья и окружающей среды и муниципальной полиции.