Городской пляж на Луцавсале.
В Латвии
Сегодня 10:06
Купаться готовы? В Латвии начинается официальный сезон
Сегодня в Латвии начинается официальный купальный сезон, в течение которого Инспекция здравоохранения будет регулярно следить за качеством воды на официальных пляжах.
Качество воды будет проверяться в течение всего купального сезона, до 15 сентября, путем ежемесячного отбора проб воды в водоемах. Официальные пляжи также будут проверяться на соответствие требованиям по содержанию и гигиене.
В Латвии 61 официальное место для купания.
Ранее сообщалось, что было решено включить пляж Болдерайского карьера в список официальных мест для купания. Таким образом в новом купальном сезоне в Риге будет уже девять официальных пляжей.