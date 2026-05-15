Купаться готовы? В Латвии начинается официальный сезон
Городской пляж на Луцавсале.
Сегодня в Латвии начинается официальный купальный сезон, в течение которого Инспекция здравоохранения будет регулярно следить за качеством воды на официальных пляжах.

Качество воды будет проверяться в течение всего купального сезона, до 15 сентября, путем ежемесячного отбора проб воды в водоемах. Официальные пляжи также будут проверяться на соответствие требованиям по содержанию и гигиене.

В Латвии 61 официальное место для купания. 

Ранее сообщалось, что было решено включить пляж Болдерайского карьера в список официальных мест для купания. Таким образом в новом купальном сезоне в Риге будет уже девять официальных пляжей.

