В Риге появилось еще одно официальное место для купания. Куда ехать?
Как сообщает пресс-служба Рижской думы, правительство решило включить пляж Болдерайского карьера в список официальных мест для купания. Таким образом в новом купальном сезоне в Риге будет уже девять официальных пляжей.
Статус официального пляжа означает, что он соответствует определенным государственным требованиям и регулярно контролируется — проводятся регулярные проверки качества воды со стороны Инспекции здравоохранения, действуют обязательные требования безопасности (буи, огражденные зоны, проверенное дно и т. д.), обеспечиваются спасатели и соответствующая инфраструктура, имеются кабинки для переодевания, мусорные контейнеры, переносные санитарные узлы, площадка для пляжного волейбола, детская игровая площадка, автостоянка, а также проводится регулярная уборка.
Чтобы Болдерайский карьер мог претендовать на статус официального пляжа, департамент жилья и окружающей среды Рижской думы в конце прошлого года завершил благоустройство зоны отдыха, приведя в порядок как наземную, так и подводную часть площадью около 1800 квадратных метров, сделав это место более безопасным.
Помимо Болдерайского карьера в ведении департамента жилья и окружающей среды находятся еще восемь официальных пляжей — три на берегу Рижского залива (Даугавгрива, Вакарбулли и Вецаки) и пять внутренних пляжей (Бабелитис, Луцавсала, залив Луцавсалы, Румбула и Кипсала). Перед Болдераей статус официального пляжа получила Кипсала четыре года назад.
Как показывают результаты анализов проб воды перед началом очередного купального сезона, на всех официальных пляжах, включая Болдерайский карьер, качество воды соответствует санитарным требованиям и купание там разрешено. В начале мая департамент жилья и окружающей среды организовал мониторинг качества воды также в 20 популярных местах купания в Риге, почти во всех из которых результаты анализов были хорошими.