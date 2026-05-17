Теперь учреждения будут знать, что им делать.
В Балвском крае разработали план действий на случай воздушной тревоги
Реагируя на недавние инциденты с дронами в Латгале, самоуправление Балвского края установило единый алгоритм действий на случай получения сообщений о возможной угрозе, чтобы обеспечить безопасность жителей и непрерывность критически важных функций.
Как сообщает самоуправление Балвского края, если предупреждение об угрозе воздушному пространству объявлено во внерабочее время и до 6:40 утра не поступило сообщения об отмене угрозы:
- учебный процесс во всех образовательных учреждениях, за исключением дошкольных, организуется удаленно;
- дошкольные образовательные учреждения (детские сады) обеспечивают учебный процесс в дежурном режиме, полностью возобновляя обычную работу после объявления об окончании угрозы;
- пассажирские перевозки школьников не осуществляются;
- другие муниципальные учреждения действуют в соответствии со своим планом действий, обеспечивая выполнение критически важных функций.
В свою очередь, если предупреждение об угрозе воздушному пространству получено в рабочее время учреждения:
- образовательные учреждения действуют в соответствии со своим разработанным планом действий, соблюдая указания ответственных служб и меры безопасности;
- другие учреждения действуют в соответствии со своим планом действий, обеспечивая выполнение критически важных функций.
Пока продолжается российская агрессия в Украине, повторение случаев, когда в воздушное пространство Латвии залетает или приближается к нему иностранный беспилотный летательный аппарат, возможно, отмечает самоуправление Балвского края.