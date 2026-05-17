В Балвском крае разработали план действий на случай воздушной тревоги
Фото: LETA
Теперь учреждения будут знать, что им делать.
В Латвии

В Балвском крае разработали план действий на случай воздушной тревоги

Отдел новостей

Otkrito.lv

Реагируя на недавние инциденты с дронами в Латгале, самоуправление Балвского края установило единый алгоритм действий на случай получения сообщений о возможной угрозе, чтобы обеспечить безопасность жителей и непрерывность критически важных функций.

Как сообщает самоуправление Балвского края, если предупреждение об угрозе воздушному пространству объявлено во внерабочее время и до 6:40 утра не поступило сообщения об отмене угрозы:

  • учебный процесс во всех образовательных учреждениях, за исключением дошкольных, организуется удаленно;
  • дошкольные образовательные учреждения (детские сады) обеспечивают учебный процесс в дежурном режиме, полностью возобновляя обычную работу после объявления об окончании угрозы;
  • пассажирские перевозки школьников не осуществляются;
  • другие муниципальные учреждения действуют в соответствии со своим планом действий, обеспечивая выполнение критически важных функций.

В свою очередь, если предупреждение об угрозе воздушному пространству получено в рабочее время учреждения:

  • образовательные учреждения действуют в соответствии со своим разработанным планом действий, соблюдая указания ответственных служб и меры безопасности;
  • другие учреждения действуют в соответствии со своим планом действий, обеспечивая выполнение критически важных функций.

Пока продолжается российская агрессия в Украине, повторение случаев, когда в воздушное пространство Латвии залетает или приближается к нему иностранный беспилотный летательный аппарат, возможно, отмечает самоуправление Балвского края.

Темы

ЛатгалеБалвский край

Другие сейчас читают