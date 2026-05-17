Трагический финал операции за 1,5 млн евро - спасенный кит Тимми найден мертвым

Как ранее собщалось, Тимми оказался в центре внимания в ночь на 23 марта, когда гости гостиницы в Ниндорфе услышали странные звуки с побережья Любекской бухты. Их издавал молодой самец, который уже не мог вернуться в более глубокие воды. С тех пор команды береговой охраны, пожарных и спасателей пытались помочь гиганту добраться до безопасного места, но безуспешно. Выяснилось, что Тимми неоднократно замечали в неподходящем для его жизни Балтийском море еще с начала марта — сначала у порта Висмар, позже в Любекской бухте и у побережья Штайнбека в округе Северо-Западный Мекленбург. Животное несколько раз запутывалось в сетях, и спасателям удавалось лишь частично его освободить. Несколько раз кит садился на мель.