Трагический финал операции за 1,5 млн евро - спасенный кит Тимми найден мертвым
Драма спасения горбатого кита Тимми, которая полтора месяца привлекала внимание общественности Германии и всей Европы, завершилась трагически. Хотя многие надеялись, что кит, доставленный в Северное море, сможет выкарабкаться, этим надеждам не суждено было сбыться — гигант погиб.
Смерть Тимми - горбатого кита длиной более 12 метров - датские власти подтвердили спустя две недели после того, как больного и истощенного кита, долгое время застрявшего у побережья Германии, наконец перевезли из Балтийского моря в более подходящее для его жизни Северное море. В пятницу его нашли мертвым у небольшого островка Анхольт в проливе Каттегат между Данией и Швецией, а в субботу было подтверждено, что это действительно Тимми. Кита обнаружили примерно в 70 километрах к югу от места, где его выпустили две недели назад.
Представитель Датского агентства по охране окружающей среды сообщил, что в субботу удалось найти и снять с спины кита устройство слежения, внешний вид и расположение которого подтвердили, что это именно Тимми.
Власти призывают людей не приближаться к телу Тимми, предупреждая о возможном риске заболеваний, а также об опасности взрыва. Из-за скопления большого количества газов в теле кита оно может внезапно разорваться, и куски тканей разлетятся во все стороны.
Как ранее собщалось, Тимми оказался в центре внимания в ночь на 23 марта, когда гости гостиницы в Ниндорфе услышали странные звуки с побережья Любекской бухты. Их издавал молодой самец, который уже не мог вернуться в более глубокие воды. С тех пор команды береговой охраны, пожарных и спасателей пытались помочь гиганту добраться до безопасного места, но безуспешно. Выяснилось, что Тимми неоднократно замечали в неподходящем для его жизни Балтийском море еще с начала марта — сначала у порта Висмар, позже в Любекской бухте и у побережья Штайнбека в округе Северо-Западный Мекленбург. Животное несколько раз запутывалось в сетях, и спасателям удавалось лишь частично его освободить. Несколько раз кит садился на мель.
Однако 27 марта гиганту удалось самостоятельно освободиться с мели, и появились реальные надежды на его спасение. Эти надежды рухнули через несколько дней, когда он снова застрял в песке у острова Пель в Мекленбургской бухте и почти месяц, вплоть до утра 20 апреля, не двигался с места — его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Хотя 20 апреля кит наконец начал плавать, его здоровье было настолько критическим, что власти отказались от идеи спасения.
После общественного возмущения два миллионера заявили, что профинансируют операцию по спасению Тимми. В ходе операции стоимостью около полутора миллионов евро в конце апреля гиганта с помощью специальных ремней и специально вырытой на берегу траншеи затянули на частично затопленную баржу, которую буксир доставил от побережья Германии в более глубокие воды у берегов Дании, где 2 мая его выпустили на свободу.
Операция по спасению Тимми вызвала неоднозначную реакцию, поскольку специалисты предупреждали, что настолько истощенный кит, сильно пострадавший из-за длительного пребывания в вредных для него водах Балтийского моря, вряд ли выживет после выпуска в Северное море. Поэтому происходящее многие считали лишь продлением его мучений. Кожа кита сильно пострадала из-за недостаточно соленой воды, а во рту у него все еще оставались остатки рыболовной сети.