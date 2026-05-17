Детали зверского убийства в парке Даугавпилса - мужчине нанесли более 100 ножевых ранений

13 мая Южно-Латгальская прокуратура передала в Латгальский районный суд уголовное дело о жестоком убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью в Даугавпилсе. По данным следствия, двое обвиняемых мужчин возле одного из торговых объектов в Даугавпилсе встретили третьего мужчину, с которым у них возник конфликт. Во время ссоры нападавшие, находясь в состоянии алкогольного опьянения и действуя из личной неприязни и злости, начали избивать потерпевшего руками и ногами, нанося удары по голове и телу. От ударов мужчина упал на землю.