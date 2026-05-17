Московский аэропорт "Шереметьево", оказывается, до сих пор работает на латвийской ИТ-системе
Как сообщают российские СМИ, международный аэропорт «Шереметьево» решил импортозаместить систему мониторинга своей ИТ-инфраструктуры. В рамках проекта аэропорт откажется от открытого программного обеспечения латвийского производства Zabbix в пользу российской системы «Пульт».
Zabbix — это универсальная система мониторинга ИТ-инфраструктуры корпоративного класса с открытым исходным кодом, созданная латвийской компанией Zabbix SIA (Zabbix LLC). Это ПО необходимо для непрерывного отслеживания работоспособности, доступности и производительности сетевого оборудования, серверов, виртуальных машин, баз данных, облачных сред и веб-приложений в реальном времени. В 2022 году после нападения РФ на Украину компания Zabbix объявила о своем уходе из России.
Программа собирает числовые метрики и текстовые логи с целевых систем, визуализирует собранные данные на графиках, а также использует гибкую систему триггеров для автоматического выявления сбоев.
«Пульт» — это российская система мониторинга ИТ-инфраструктуры корпоративного уровня, разработанная компанией «Лаборатория Числитель». Это программное обеспечение, созданное на основе того же Zabbix и дополненное улучшенной функциональностью, необходимо для комплексного и бесшовного контроля работоспособности серверов, сетевого оборудования и других узлов, а также для плавного перехода с иностранных решений на отечественное ПО с расширенной технической поддержкой.
Соответствующее техническое задание было опубликовано на сайте госзакупок РФ 14 мая 2026 г. Документ предполагает не только поставку лицензий и расширение существующей инсталляции, но и масштабную миграцию конфигураций с трех критически важных участков мониторинга.
Из приложения к техзаданию следует, что в настоящий момент в аэропорту параллельно работают несколько инсталляций Zabbix. Например, мониторинг приложений насчитывает более 1700 активных узлов сети, почти 390 шаблонов, свыше 31 тыс. элементов данных и почти 18 тысяч активных триггеров. Мониторинг локально-вычислительной сети включает более 1200 узлов, 54 шаблона и колоссальные 92 тыс. элементов данных, из которых подавляющее большинство активны.
Самая тяжелая конфигурация — мониторинг систем безопасности — содержит почти 8 тыс. узлов сети, 346 шаблонов, более 146 тыс. элементов данных и почти 79 тыс. активных триггеров.