В Латвии обнаружили людей, которые вообще не отмечают Рождество
В Латвии обнаружили людей, которые вообще не отмечают Рождество

Рождество в Латвии по-прежнему остается важным и любимым праздником для большинства жителей, однако результаты нового опроса показывают: далеко не все воспринимают его одинаково. Наряду с семейными традициями и праздничными поздравлениями есть и те, кто сознательно отказывается от празднования.

Одновременно 42 процента жителей в рождественские праздники предпочитают позвонить и поздравить по телефону. Этот способ поздравления становится более распространенным с увеличением возраста: чем старше респондент, тем чаще он отдает предпочтение именно телефонному звонку.

Согласно данным опроса, проведенного Tele2 и Norstat, в Рождество подавляющее большинство жителей Латвии, 75 процентов, пишут поздравления в WhatsApp и других мобильных приложениях. Лишь 6 процентов жителей по-прежнему отправляют на Рождество традиционные, написанные от руки поздравительные открытки по почте.

Более половины, или 57 процентов жителей Латвии, признают, что им нравится отправлять рождественские поздравления. В то же время 20 процентов указывают, что, хотя отправка поздравлений и приносит радость, она может вызывать и дополнительное напряжение, особенно в праздничный период, когда нужно одновременно думать о многих близких, готовить подарки, планировать праздничный стол и другое.

Что касается формата празднования, 60 процентов жителей Латвии планируют провести Рождество в узком семейном кругу. Еще 6 процентов собираются встретить праздники в одиночестве.

При этом результаты опроса выявили и менее очевидную группу: 7 процентов респондентов заявили, что вообще не будут отмечать Рождество. Таким образом, несмотря на массовый характер праздника, для части жителей Латвии он не имеет ни традиционного, ни эмоционального значения.

