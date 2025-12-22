В Латвии обнаружили людей, которые вообще не отмечают Рождество

Более половины, или 57 процентов жителей Латвии, признают, что им нравится отправлять рождественские поздравления. В то же время 20 процентов указывают, что, хотя отправка поздравлений и приносит радость, она может вызывать и дополнительное напряжение, особенно в праздничный период, когда нужно одновременно думать о многих близких, готовить подарки, планировать праздничный стол и другое.