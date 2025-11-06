Не менее 10 000 человек собрались на Домской площади на протест против выхода Латвии из Стамбульской конвенции
В четверг вечером на Домской площади на протест против выхода Латвии из Стамбульской конвенции собрались не менее 10 000 человек, согласно оценке Государственной полиции.
Среди собравшихся — семьи с маленькими детьми и пожилые люди. К акции присоединились также депутаты Сейма, в том числе из партии «Новое Единство». Участники держали плакаты с призывом не выходить из конвенции. В руках у людей были флаги Латвии и Европейского союза, а также использовались фонарики и другие осветительные устройства. Некоторые пришли в национальных костюмах, многие надели красную одежду, как того просили организаторы акции.
За порядком наблюдал значительный контингент правоохранителей, которые были заметны не только в центре Старой Риги, но и в прилегающих районах.
Протестные акции против выхода из Стамбульской конвенции в четверг вечером прошли также в других городах Латвии и за рубежом.
Непосредственно перед началом акции Беата Йоните из центра Marta подчеркнула, что цель протеста — выразить мнение общества по поводу возможного выхода из конвенции и напомнить о значении прав человека. Мероприятие также демонстрирует единство и сплочённость общества, ведь люди собираются вместе, чтобы защищать свои ценности.
«Мы протестуем против того, чтобы наши политики играли с правами человека и международной репутацией страны», — заявила Йоните, добавив, что «ущерб уже нанесён».
Представительница центра Marta отметила, что перенос рассмотрения вопроса Сеймом на следующий год не означает его решения, а лишь откладывает его. Это значит, что дискуссии о правах человека в Латвии продолжатся как минимум ещё год.
Если же депутаты следующего Сейма всё-таки решат выйти из конвенции, вопрос всё ещё можно будет рассмотреть в Конституционном суде или провести референдум, добавила Йоните. Она считает, что выход из конвенции противоречил бы интересам общества и мог бы негативно сказаться на международной репутации Латвии.
«Трудно представить себе путь назад. Уже сейчас это демонстрирует абсолютно непоследовательную внешнюю политику нашей страны. Входить и выходить из международных соглашений без веских оснований — это непоследовательно», — заявила Йоните.
Этой осенью оппозиционная партия «Латвия на первом месте» внесла в Сейм законопроект о денонсации Стамбульской конвенции. Его поддержали также другие оппозиционные партии — Национальное объединение, «Объединённый список» и «За стабильность!», а также представители правящей коалиции — Союз зелёных и крестьян. Против выступили коалиционные партии «Новое Единство» и «Прогрессивные». Законопроект был принят большинством голосов.
Значительная часть общества выразила недовольство принятым решением, и Президент Латвии отправил закон на повторное рассмотрение в Сейм.
На этой неделе Сейм передал закон на рассмотрение Комиссии по иностранным делам, установив срок подачи предложений на один год. Фактически это означает, что вопрос о выходе из конвенции будет рассматривать следующий состав Сейма.
Большинство экспертов и неправительственных организаций, работающих в сфере предотвращения насилия, выступают против выхода из конвенции, выражая опасения, что это ослабит защиту пострадавших и негативно повлияет на международный имидж Латвии среди западных союзников. За инициативу на портале ManaBalss.lv с призывом к Президенту вернуть закон на повторное рассмотрение подписались более 67 000 человек.
Протест у здания Сейма собрал около 5000 человек, став одной из крупнейших акций политического характера за последние годы.
Протест против выхода из Стамбульской конвенции (29.10.25)
