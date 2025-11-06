Не менее 10 000 человек собрались на Домской площади на протест против выхода Латвии из Стамбульской конвенции

Среди собравшихся — семьи с маленькими детьми и пожилые люди. К акции присоединились также депутаты Сейма, в том числе из партии «Новое Единство». Участники держали плакаты с призывом не выходить из конвенции. В руках у людей были флаги Латвии и Европейского союза, а также использовались фонарики и другие осветительные устройства. Некоторые пришли в национальных костюмах, многие надели красную одежду, как того просили организаторы акции.