Сбор подписей по Стамбульской конвенции: тысячи латвийцев и за, и против
На платформе ManaBalss.lv продолжается активный сбор подписей как в поддержку, так и против участия Латвии в Стамбульской конвенции. Инициатива о повторном рассмотрении закона уже собрала более 67 000 подписей — один из рекордов платформы.
Инициатива, которой было предусмотрено обратиться с просьбой к президенту о передаче на повторное рассмотрение закона о выходе Латвии из Стамбульской конвенции, что он уже сделал, к полудню среды собрала более 67 000 подписей. Эту инициативу президенту планируется подать в четверг, 6 ноября. Как свидетельствует архив агентства LETA, эта инициатива является одной из самых массовых за всю историю существования платформы.
Между тем, количество подписей под инициативой, уже переданной в Сейм и призывающей парламент сохранить участие Латвии в Стамбульской конвенции, достигло почти 34 500.
В последние дни активизировался и начатый еще в 2016 году сбор подписей за неприсоединение Латвии к Стамбульской конвенции. За неполное десятилетие эта инициатива заручилась поддержкой более 34 400 человек. Кроме того, на этой неделе начат сбор подписей по новой инициативе, требующей от президента провозгласить выход Латвии из конвенции. На данный момент эта инициатива собрала около 7800 подписей.