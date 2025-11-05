Сбор подписей по Стамбульской конвенции: тысячи латвийцев и за, и против

Инициатива, которой было предусмотрено обратиться с просьбой к президенту о передаче на повторное рассмотрение закона о выходе Латвии из Стамбульской конвенции, что он уже сделал, к полудню среды собрала более 67 000 подписей. Эту инициативу президенту планируется подать в четверг, 6 ноября. Как свидетельствует архив агентства LETA, эта инициатива является одной из самых массовых за всю историю существования платформы.