Депутаты умывают руки - со Стамбульской конвенцией будет разбираться уже следующий Сейм

Предложения к законопроекту можно будет подавать до 1 ноября 2026 года. В начале октября следующего года пройдут выборы в Сейм, а в начале ноября может собраться новый созыв парламента, что означает — решение о выходе из конвенции будет принимать уже новый Сейм.