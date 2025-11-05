Депутаты умывают руки - со Стамбульской конвенцией будет разбираться уже следующий Сейм
Сейм Латвии направил закон о денонсации Стамбульской конвенции на рассмотрение комиссии по иностранным делам, установив годичный срок подачи предложений. Окончательное решение, вероятно, примет следующий состав парламента.
Большинство депутатов Сейма сегодня направили на рассмотрение комиссии по иностранным делам закон о денонсации Стамбульской конвенции, который президент Эдгар Ринкевич вернул парламенту на повторное рассмотрение. Было решено, что предложения по закону можно подавать в течение одного года.
Предложения к законопроекту можно будет подавать до 1 ноября 2026 года. В начале октября следующего года пройдут выборы в Сейм, а в начале ноября может собраться новый созыв парламента, что означает — решение о выходе из конвенции будет принимать уже новый Сейм.
За годичный срок подачи предложений проголосовали 53 депутата из фракций Jaunā Vienotība («Новое Единство»), Progresīvie («Прогрессивные»), Apvienotais saraksts («Объединённый список») и Nacionālā apvienība («Национальное объединение»). Против высказались 18 депутатов из партий Latvija pirmajā vietā («Латвия на первом месте») и Stabilitātei! («За стабильность!»), воздержалась Скайдрите Абрама, а депутаты Союза зелёных и крестьян и ещё несколько парламентариев, ранее поддерживавшие выход из конвенции, в голосовании не участвовали.
Предложение установить годичный срок подачи поправок в комиссии по иностранным делам внесла депутат Занда Калниня-Лукашевица (Jaunā Vienotība), поддерживающая сохранение членства Латвии в конвенции.
Ранее сообщалось, что президент Эдгар Ринкевич призвал передать решение по этому вопросу следующему созыву Сейма, который будет избран менее чем через год.