Обвинив во всем чиновников, автобусная компания закрыла ряд рейсов на маршрутах Рига-Вентспилс и Резекне-Даугавпилс

Как говорится в сообщении ECOLINES, основными причинами решения прекратить указанные рейсы являются длительная нерешительность государства и отсутствие четкой стратегии в сфере коммерческих перевозок в Латвии. С 2021 года, когда были введены коммерческие рейсы, в Латвии не разработана последовательная государственная политика развития коммерческих перевозок. Коммерческие рейсы выполняются параллельно с государственно дотируемыми рейсами, расписания движения которых часто пересекаются, создавая неравные условия конкуренции.