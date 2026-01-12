Обвинив во всем чиновников, автобусная компания закрыла ряд рейсов на маршрутах Рига-Вентспилс и Резекне-Даугавпилс
SIA “Norma-A”, автобусный перевозчик, работающий под брендом ECOLINES, сообщил о закрытии отдельных коммерческих рейсов на маршрутах Рига–Вентспилс и Резекне–Даугавпилс.
С 13 января 2026 года закрываются рейсы маршрута K7479 Резекне–Даугавпилс с отправлением из Резекне в 12:40 и Даугавпилс–Резекне с отправлением в 10:30. Также рейсы маршрута K7541 Лудза–Резекне–Даугавпилс закрываются на участке Резекне–Даугавпилс, при этом сохраняется сообщение Лудза–Резекне–Лудза.
С 20 января 2026 года закрываются следующие рейсы: маршрута K7955 Рига–Вентспилс с отправлением в 9:00 и 19:10, а также Вентспилс–Рига с отправлением в 8:00 и 14:30.
Как говорится в сообщении ECOLINES, основными причинами решения прекратить указанные рейсы являются длительная нерешительность государства и отсутствие четкой стратегии в сфере коммерческих перевозок в Латвии. С 2021 года, когда были введены коммерческие рейсы, в Латвии не разработана последовательная государственная политика развития коммерческих перевозок. Коммерческие рейсы выполняются параллельно с государственно дотируемыми рейсами, расписания движения которых часто пересекаются, создавая неравные условия конкуренции.
"Уже более четырех лет не разработан механизм компенсации за пассажиров, перевезенных коммерческими рейсами, которым полагаются установленные государством льготы или бесплатный проезд. В результате перевозчикам не компенсированы расходы на сумму в несколько сотен тысяч евро", - указывает автобусная компания.
"Ответственные учреждения — Министерство сообщения Латвии и Государственная автотранспортная дирекция — до сих пор не приняли решений по урегулированию указанных вопросов и в настоящее время не демонстрируют четкого понимания сложившейся ситуации и проблем перевозчиков, в результате чего сокращается объем и качество перевозок, доступных пассажирам", - заключает перевозчик.
