Мнение: "Разве за два года после принятия Стамбульской конвенции у нас начали массово менять пол?"
Депутат Сейма и председатель Юридической комиссии Андрей Юдин заявил, что вокруг Стамбульской конвенции в Латвии нагнетается излишняя эмоциональность. По его словам, конвенция не принесла стране никаких негативных последствий, а стремление некоторых партий поскорее завершить процесс выхода из неё связано, скорее, с усталостью от этой темы и желанием закрыть политически чувствительный вопрос.
В программе TV24 «Ziņu TOP» Андрей Юдин поделился своими размышлениями об актуальности Стамбульской конвенции в Латвии и о том, почему некоторые политические силы стремятся как можно скорее завершить процесс выхода из неё.
Он отметил, что у каждой политической силы, вовлечённой в продвижение этого вопроса, были свои мотивы:
«Что касается спешки — у каждой партии, вероятно, были собственные соображения. Те, кто подал предложение, просто целенаправленно двигались к этому и, наконец, получили поддержку и от других фракций».
Юдин открыто признал, что действия других партий можно объяснить желанием не затягивать общественно чувствительную тему: «Я вижу, что некоторые фракции, глядя на опросы и на то, как люди воспринимают этот вопрос, понимают — нужно поскорее всё завершить. В том числе и Национальное объединение. Они не хотят долго жить с этой темой. Может быть, поначалу думали, что будут демонстрировать, что именно они защищают, но теперь хотят просто закрыть вопрос».
Политик подчеркнул, что принятие Стамбульской конвенции в Латвии не принесло никаких трагических последствий, которых опасались её противники: «Разумные люди понимают, что конвенция не создаёт проблем. Да, на эмоциях можно воздействовать, но давайте посмотрим: за два года после принятия конвенции у нас начали массово менять пол? Происходит ли что-то ненормальное, о чём предупреждали раньше? Нет, ничего подобного не происходит».
По мнению Юдина, вопрос конвенции в большей степени связан с международным имиджем Латвии и системой ценностей: «Разумные люди понимают, что речь идёт о международном сотрудничестве, о месте Латвии в Европе, о ценностях».
Он добавил, что и среди консервативно настроенных избирателей есть те, кто способен смотреть на ситуацию рационально: «У каждой партии есть разные избиратели. И те, кто хочет как можно скорее избавиться от этого вопроса, тоже понимают, что их избиратель это понимает…»