Мнение: "Разве за два года после принятия Стамбульской конвенции у нас начали массово менять пол?"

Юдин открыто признал, что действия других партий можно объяснить желанием не затягивать общественно чувствительную тему: «Я вижу, что некоторые фракции, глядя на опросы и на то, как люди воспринимают этот вопрос, понимают — нужно поскорее всё завершить. В том числе и Национальное объединение. Они не хотят долго жить с этой темой. Может быть, поначалу думали, что будут демонстрировать, что именно они защищают, но теперь хотят просто закрыть вопрос».