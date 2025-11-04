Манипуляция детьми или подростковая инициатива? Стамбульская конвенция дошла до школ и снова стала источником конфликта
Вокруг Стамбульской конвенции сейчас ломается много копий - в обществе идут споры, но одно дело, когда в них участвуют взрослые люди и совсем другое, когда в подобные дискуссии начинают вовлекаться школьники. Инцидент в Валмиерской гимназии, где ученики призвали прийти в траурной одежде в поддержку Стамбульской конвенции, вызвал бурную реакцию в соцсетях.
В Латвии продолжаются ожесточённые споры вокруг Стамбульской конвенции — международного документа о предотвращении насилия в отношении женщин. Очередной виток дискуссии вызвал неожиданный инцидент: на официальном сайте Валмиерской государственной гимназии появилось объявление с призывом прийти в школу в траурной одежде — в знак поддержки Стамбульской конвенции.
Под обращением стояли подписи двух учениц — Патриции и Эстер, которые подчеркнули, что инициатива не отражает официальную позицию школы. Однако сам факт публикации на официальном сайте учебного заведения вызвал бурную реакцию в обществе.
Один из первых, кто резко высказался, стал известный подростковый психолог Нил Сакс Константинов. В соцсетях он написал: «Государственная школа заставляет детей надевать траурную одежду и раздаёт бесплатные атрибуты, чтобы демонстрировать поддержку Стамбульской конвенции. Адекватно было бы проводить дебаты, учить школьников критически мыслить и самим формировать мнение. Неадекватно — использовать власть школы над детьми в своих политических интересах».
Когда Константинова начали критиковать за «преувеличение» и «агрессию», а также указали, что акция является инициативой самих учеников, он ответил: «Стоит обратить внимание на главное — школа не может оправдываться тем, что это сделали дети, а руководство ничего не знало. Это официальная коммуникация школы, и руководство несёт полную ответственность за всё, что происходит в учебное время. Только администрация школы публикует призывы в официальных каналах».
Он добавил, что особенно безответственно со стороны администрации было указать имена учениц, зная, насколько остра общественная реакция на эту тему. «Это полный нонсенс. Руководство должно понимать, что подобные публикации автоматически приобретают официальный статус, какие бы сноски к ним ни прилагались», — подчеркнул Константинов.
Мнения латвийцев о произошедшем резко разделились. Некоторые комментаторы поддержали Константинова: «Очередное доказательство, что с детьми пытаются манипулировать. Они ещё не имеют жизненного опыта, плохо знают историю, а их втягивают в политические игры», «Очень хорошо, что школы учат участвовать в общественных вопросах, но плохо, что это делается однобоко», «Валмиерская гимназия, у вас всё в порядке с головой?»
Однако были и те, кто встал на сторону школьниц: «Хорошо, что учебные заведения дают возможность откликаться на важные общественные темы. Пусть молодёжь учится различать добро и зло», «Надеюсь, ученики могут обсуждать такие темы дома, понимать, что это лишь позиция определённой группы, а не истина в последней инстанции. Школа должна быть местом, где учатся обсуждать и формулировать мнение, а не навязывать апокалиптическое видение — "свет против тьмы". Это неумно и неполезно».
Инцидент в Валмиерской гимназии стал отражением глубокого раскола, который сегодня проходит через латвийское общество. Стамбульская конвенция, формально направленная на защиту женщин, стала символом идеологического противостояния — между сторонниками европейских либеральных ценностей и теми, кто видит в них угрозу традиционным устоям и национальной идентичности. И это противостояние еще не окончено. Как известно, вчера президент Латвии Эдгар Ринкевич вернул в Сейм на повторное рассмотрение закон о выходе из Стамбульской конвенции, подчеркнув необходимость дополнительного анализа. Парламенту предстоит рассмотреть возражения главы государства в установленном порядке. Так что стоит ждать нового обострения споров среди политиков и обывателей.