Манипуляция детьми или подростковая инициатива? Стамбульская конвенция дошла до школ и снова стала источником конфликта

Когда Константинова начали критиковать за «преувеличение» и «агрессию», а также указали, что акция является инициативой самих учеников, он ответил: «Стоит обратить внимание на главное — школа не может оправдываться тем, что это сделали дети, а руководство ничего не знало. Это официальная коммуникация школы, и руководство несёт полную ответственность за всё, что происходит в учебное время. Только администрация школы публикует призывы в официальных каналах».