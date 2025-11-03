Президент сделал ход: Ринкевич принял решение о судьбе Стамбульской конвенции

По мнению Ринкевича, противоречивым является и решение Сейма выйти из конвенции до установленного самим парламентом срока, к которому Кабинет министров должен разработать комплексный закон о предотвращении и искоренении насилия в отношении женщин, детей и домашнего насилия. Президент подчеркивает, что это создает опасный разрыв в правовой системе и противоречит неоднократно публично озвученному аргументу, что национальные нормы Латвии полностью обеспечивают предотвращение и борьбу с насилием.