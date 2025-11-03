Президент сделал ход: Ринкевич принял решение о судьбе Стамбульской конвенции
Президент Латвии Эдгар Ринкевич решил направить в Сейм на повторное рассмотрение закон о выходе Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция), сообщает Канцелярия президента.
Кроме того, президент призывает передать решение по этому вопросу следующему составу Сейма. Следующие парламентские выборы состоятся только осенью 2026 года.
В обоснование своего решения Ринкевич в письме председателю Сейма Дайге Миерине указывает, что после принятия закона в окончательном чтении остались существенные вопросы без ответа, которые законодатель должен повторно рассмотреть, и поэтому необходим повторный анализ закона.
Президент выражает серьезную обеспокоенность противоречием между законодательной и исполнительной властью в вопросе, в котором законодатель явно предоставил исполнительной власти значительные полномочия, но не дал должной оценки позиции исполнительной власти, выраженной в рамках предоставленных полномочий. "В системе разделения власти важен взаимный диалог и сотрудничество властей для достижения общих целей государства", - отмечается в письме президента.
Он также подчеркивает, что ратификация и денонсация конвенции в рамках одного состава Сейма формирует противоречивый посыл как для латвийского общества, так и для международных союзников о готовности Латвии добросовестно выполнять свои международные обязательства. "Такая непоследовательность и непредсказуемость действий государства недопустимы в европейском правовом пространстве", - заявляет Ринкевич.
Президент обращает внимание, что выход Латвии из любой конвенции Совета Европы, обеспечивающей защиту прав человека, является беспрецедентным для Европы, выходит за рамки внутренней политики Латвии и может поставить под угрозу общую архитектуру верховенства права в Европе.
Кроме того, Латвия таким образом стала бы первой страной ЕС, которая выходит из международного договора о правах человека, отмечает Ринкевич. Поэтому необходимо тщательно оценить, совместимы ли такие действия с принципом добросовестного сотрудничества, закрепленным в Договоре о Европейском союзе, и с обязанностью государств-членов ЕС взаимно уважать друг друга и способствовать достижению целей ЕС, включая равенство женщин и мужчин, предусмотренное 2-й статьей договора, подчеркивает президент.
По мнению Ринкевича, противоречивым является и решение Сейма выйти из конвенции до установленного самим парламентом срока, к которому Кабинет министров должен разработать комплексный закон о предотвращении и искоренении насилия в отношении женщин, детей и домашнего насилия. Президент подчеркивает, что это создает опасный разрыв в правовой системе и противоречит неоднократно публично озвученному аргументу, что национальные нормы Латвии полностью обеспечивают предотвращение и борьбу с насилием.
Период правового разрыва - от момента прекращения действия материально-правовых и процессуальных инструментов защиты, закрепленных в международном договоре, до разработки комплексного, сопоставимого по объему национального законодательства - вызовет недопустимую юридическую неопределенность, подчеркивает президент.
В письме отмечается, что не оспаривается право Сейма при определенных условиях и при выполнении подготовительных действий решать вопрос о выходе из международного договора в установленном порядке. "К сожалению, приходится констатировать, что необходимые подготовительные действия не выполнены, чтобы такой выход был должным образом обоснован", - говорится в письме Ринкевича.
Согласно объяснению на сайте парламента, если закон направлен на повторное рассмотрение, Сейм без дебатов передает мотивированные возражения президента комиссии и определяет срок, в течение которого могут быть поданы предложения, после чего закон рассматривается повторно.
Повторное рассмотрение проводится по процедуре третьего чтения законопроекта. В ходе повторного рассмотрения парламент рассматривает только возражения президента и предложения, связанные с его замечаниями. Если Сейм не изменит закон, президент больше не сможет повторно оспорить его, предусмотрено Конституцией.
Как сообщалось, в четверг голосами оппозиции и СЗК Сейм принял закон о выходе Латвии из Стамбульской конвенции.
Законопроект о выходе Латвии из Стамбульской конвенции подала оппозиционная партия "Латвия на первом месте", но поддержали его и другие оппозиционные партии - Национальное объединение, "Объединенный список" и "За стабильность!", а также представители коалиционного СЗК. Против выступили коалиционные партии "Новое Единство" и "Прогрессивные".
Закон был принят в срочном порядке, однако статус срочности ему не был присвоен большинством в две трети голосов, что дало президенту возможность не провозглашать закон и вернуть его на повторное рассмотрение в парламент.