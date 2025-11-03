Не планируют ли депутаты изменить свое мнение о выходе из Стамбульской конвенции после обращения президента?
Парламентские фракции партий "Латвия на первом месте" (ЛПМ) и "За стабильность!" заявили, что не изменят свою позицию по вопросу выхода Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, известной как Стамбульская конвенция.
Отвечая на вопрос о решении президента Эдгара Ринкевича вернуть закон о выходе из Стамбульской конвенции на повторное рассмотрение Сейму, руководитель фракции "Латвия на первом месте" (ЛПМ) Линда Лиепиня сообщила агентству LETA, что пока не может подробно прокомментировать этот шаг. По ее словам, для этого необходимо ознакомиться с записью пресс-конференции президента. В настоящий момент в ее распоряжении имеется лишь письменное сообщение от советницы президента Гунды Рейре, полученное незадолго до пресс-конференции. Она также подчеркнула, что не согласна с предложением президента передать рассмотрение этого вопроса следующему созыву Сейма.
Руководитель фракции "За стабильность!" Светлана Чулкова в разговоре с агентством LETA отметила, что решение президента было ожидаемым, однако позиция партии не изменится. "Мы не поддерживаем Стамбульскую конвенцию и выступаем за выход из нее", - сказала Чулкова.
По ее словам, большинство депутатов в комиссии Сейма по иностранным делам, а также в самом парламенте не поддержат предложение президента. "У нас парламентская республика - мы проголосовали большинством, и, думаю, президенту следует учитывать это решение", - подчеркнула она.
В свою очередь, Национальное объединение, которое также поддержало выход, намерено 4 ноября ознакомиться с письмом президента и принять решение на заседании своей фракции.
Кроме того, президент призывает передать решение по этому вопросу следующему составу Сейма. Следующие парламентские выборы состоятся только осенью 2026 года.