Не планируют ли депутаты изменить свое мнение о выходе из Стамбульской конвенции после обращения президента?

Отвечая на вопрос о решении президента Эдгара Ринкевича вернуть закон о выходе из Стамбульской конвенции на повторное рассмотрение Сейму, руководитель фракции "Латвия на первом месте" (ЛПМ) Линда Лиепиня сообщила агентству LETA, что пока не может подробно прокомментировать этот шаг. По ее словам, для этого необходимо ознакомиться с записью пресс-конференции президента. В настоящий момент в ее распоряжении имеется лишь письменное сообщение от советницы президента Гунды Рейре, полученное незадолго до пресс-конференции. Она также подчеркнула, что не согласна с предложением президента передать рассмотрение этого вопроса следующему созыву Сейма.