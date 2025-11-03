Разногласия вокруг Стамбульской конвенции - как проверка на демократию: мнение члена правления LETA

Он также подчёркивает, что разговоры об игнорировании «голоса народа» в данном случае беспочвенны, поскольку Стамбульская конвенция была ратифицирована Сеймом в результате политических договорённостей, а не как выражение воли избирателей. Мендзиньш также ссылается на понятие «упрямого меньшинства» Насима Николаса Талеба*, указывая, что на этот раз это меньшинство в обществе не перевесило позицию большинства — и это, по его мнению, является положительным с точки зрения демократии.