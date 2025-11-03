Разногласия вокруг Стамбульской конвенции - как проверка на демократию: мнение члена правления LETA
Член правления информационного агентства LETA Юрис Мендзиньш считает, что спор вокруг Стамбульской конвенции — это не вопрос ценностей, а проверка механизмов демократии. Он призывает опираться на данные, а не на лозунги о "правильном" мнении.
Юрис Мендзиньш опубликовал в социальных сетях размышления о текущих общественных спорах вокруг ратификации Стамбульской конвенции, подчеркнув, что ситуация касается не самой конвенции, а механизма демократии и представительства воли избирателей.
По словам Мендзиньша, в последних выборах в Сейм приняли участие 59% имеющих право голоса, то есть 916 тысяч избирателей, и результаты ясно показывают, что представительство консервативных сил было почти вдвое больше, чем у либерально настроенных партий. «Демократия — это не о том, что "правильно". Это о том, как представляются интересы избирателей», — отмечает Мендзиньш.
Он также подчёркивает, что разговоры об игнорировании «голоса народа» в данном случае беспочвенны, поскольку Стамбульская конвенция была ратифицирована Сеймом в результате политических договорённостей, а не как выражение воли избирателей. Мендзиньш также ссылается на понятие «упрямого меньшинства» Насима Николаса Талеба*, указывая, что на этот раз это меньшинство в обществе не перевесило позицию большинства — и это, по его мнению, является положительным с точки зрения демократии.
Он также призывает не идеализировать «европейские ценности», напоминая, что и в разных европейских странах отношение к Стамбульской конвенции и политическим процессам существенно различается. «Думайм головой, основывайм свои суждения на данных и не размахивайм попусту флажками с "правильным" мнением», — пишет Мендзиньш.
* Концепция «упрямого меньшинства» Нассима Талеба гласит, что небольшая, но упорная группа людей может изменить поведение всего общества, даже если она составляет лишь несколько процентов населения. Эта группа, «упрямое меньшинство», заставляет пассивное большинство подстраиваться под себя, навязывая свои установки или ценности благодаря своей негибкости.