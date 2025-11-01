Еврокомиссия отреагировала на решение о выходе Латвии из Стамбульской конвенции. Мнение оказалось неожиданным

Европейская комиссия пока не дала прямых комментариев по поводу сенсационного голосования в латвийском парламенте, отметив, что хочет дождаться завершения процесса. Выход Латвии из конвенции еще должен одобрить президент страны Эдгар Ринкевич. Однако страна все равно будет обязана применять отдельные положения Стамбульской конвенции, даже если ее выход из договора будет окончательно оформлен.