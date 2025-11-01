Еврокомиссия отреагировала на решение о выходе Латвии из Стамбульской конвенции. Мнение оказалось неожиданным
Латвия все равно будет обязана применять отдельные положения Стамбульской конвенции, даже если ее выход из договора будет окончательно оформлен. Об этом заявила Европейская комиссия.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, парламент Латвии после жарких дебатов принял решение о выходе из Стамбульской конвенции - международного соглашения Совета Европы, призванного помочь женщинам, ставшим жертвами насилия.
Текст конвенции по защите женщин и борьбе с домашним насилием подписали и ратифицировали 39 европейских и центрально-азиатских стран плюс ЕС. Поскольку ЕС присоединился к нему в полном составе, договор является юридически обязывающим для всех стран-членов ЕС, пояснили в Брюсселе.
Европейская комиссия пока не дала прямых комментариев по поводу сенсационного голосования в латвийском парламенте, отметив, что хочет дождаться завершения процесса. Выход Латвии из конвенции еще должен одобрить президент страны Эдгар Ринкевич. Однако страна все равно будет обязана применять отдельные положения Стамбульской конвенции, даже если ее выход из договора будет окончательно оформлен.