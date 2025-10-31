Теперь слово за президентом: Ринкевич оценит решение Сейма о выходе из Стамбульской конвенции

Президент Латвии Эдгар Ринкевич оценит решение Сейма о выходе из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, или Стамбульской конвенции. Как сообщил агентству LETA советник президента по вопросам коммуникации Мартиньш Дрегерис, в соответствии с Конституцией Латвийской Республики президент тщательно оценит принятый Сеймом закон о выходе из конвенции с учетом государственных и юридических, а не идеологических или политических соображений.