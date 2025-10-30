Это произошло - Сейм проголосовал за выход Латвии из Стамбульской конвенции

Закон о выходе был принят в срочном порядке, однако не получил двух третей голосов, что дает Президенту возможность не обнародовать его и вернуть на повторное рассмотрение в парламент. Противники решения также выдвинули другие возможные варианты для приостановки или отсрочки вступления закона в силу — обращение в Конституционный суд или призыв к президенту приостановить обнародование, чтобы дать время для сбора подписей за проведение референдума.