Это произошло - Сейм проголосовал за выход Латвии из Стамбульской конвенции
В четверг, при поддержке оппозиции и Союза зеленых и крестьян (СЗК), Сейм принял закон о выходе Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, известной как Стамбульская конвенция.
Законопроект внесла оппозиционная партия «Латвия на первом месте» (LPV), но его поддержали и другие оппозиционные силы — Национальное объединение (NA), «Объединенный список» (AS) и «За стабильность!», а также политики из правящей коалиции, представляющие СЗК. Против выхода выступили коалиционные партии «Новое Единство» (JV) и «Прогрессивные».
За выход проголосовали 56 депутатов, против — 32 представителя JV и «Прогрессивных», а двое депутатов — Игорь Раев и Дидзис Шмитс — воздержались.
Дебаты по законопроекту длились более 13 часов.
Закон о выходе был принят в срочном порядке, однако не получил двух третей голосов, что дает Президенту возможность не обнародовать его и вернуть на повторное рассмотрение в парламент. Противники решения также выдвинули другие возможные варианты для приостановки или отсрочки вступления закона в силу — обращение в Конституционный суд или призыв к президенту приостановить обнародование, чтобы дать время для сбора подписей за проведение референдума.
Протест против выхода из Стамбульской конвенции (29.10.25)
У здания Сейма прошёл массовый протест против выхода Латвии из Стамбульской конвенции, в котором, по данным Государственной полиции, приняли участие ...