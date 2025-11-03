На фоне споров о Стамбульской конвенции в Латвию прибыли европейские эксперты: что они будут проверять

Как сообщалось, на прошлой неделе благодаря голосам оппозиции и коалиционного Союза зеленых и крестьян (СЗК) Сейм принял закон о выходе Латвии из конвенции. Ряд негосударственных организаций уже направили президенту письмо с призывом вернуть закон о выходе из конвенции на повторное рассмотрение в парламент. Они подчеркивают, что конвенция является одним из важнейших международных инструментов в области прав человека, который защищает женщин, детей и других людей, подверженных риску насилия, поскольку возлагает на государство обязанность не только наказывать виновных, но и внедрять превентивные механизмы, просвещать общество, обеспечивать помощь жертвам насилия и развивать возможности правоохранительных органов по предотвращению насилия.